Concentración en Ortigueira por una denuncia del alcalde de Cedeira a dos sindicalistas

La Federación de Servizos de la CIG ha convocado una concentración para mañana jueves 8 de mayo, a las 11.30 horas frente a los juzgados de Ortigueira, con motivo de la celebración de la vista a raíz de la denuncia interpuesta por el alcalde de Cedeira, Pablo Moreda Gil, contra dos sindicalistas –el delegado de personal del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de la localidad (Daniel Pita) y otro delegado de la central sindical (Xabier Rodríguez)–.



La CIG califica de “ridícula acción legal” la demanda, indicando que se produce “polo simple feito de ter criticado a súa falta de implicación na resolución do conflito laboral no servizo de RSU do Concello que preside”.



Por su parte, el regidor cedeirés aseveró por medio de un comunicado que la denuncia parte de “unha acción que está á marxe da loita sindical”. Se refiere Moreda a la colocación de carteles con su imagen entre agujeros de balas y bajo la expresión “búscase”, “segundo o coñecido estilo gráfico do far west americano”.



El alcalde sostiene que este tipo de “campaña” no entra dentro de los parámetros éticos de una protesta sindical, remarcando la necesidad de “respectar a integridade persoal e familiar de calquera cidadán”.