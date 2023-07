El CEIP A Gándara de Narón se incorporará el próximo curso al programa “Educación responsable”

La Xunta ha publicado en los últimos días la resolución definitiva del programa “Educación Responsable para o desenvolvemento da educación emocional, social e da creatividade”, que llegará el próximo curso 2023-2024 a 102 centros educativos, “un 17% máis ca no ano académico que vén de rematar”, destaca la Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades en un comunicado.



El objetivo de esta iniciativa –que se realiza en colaboración con la Fundación Botín en instalaciones educativas de varias Comunidades de España, así como en países del extranjero como Chile o México– es favorecer el desarrollo y mejorar la convivencia en los centros docentes, a partir del trabajo con el profesorado, el alumnado y las familias. Entre los nuevos colegios que se adhieren al programa –un total de 15– se encuentra el CEIP A Gándara de Narón.

Fases

La participación en este programa se extiende a lo largo de tres cursos escolares, en los cuales, además de llevar a las aulas actividades y materiales específicos, los centros cuentan con asesoramiento vinculado al Plan de Formación Permanente del Profesorado.



Por cursos, el objetivo del primer año –denominado fase de crecimiento– es que el equipo de Educación Responsable de cada centro “coñeza as ferramentas didácticas propias da educación emocional e aplique as actividades do programa”.



En la segunda de las fases –expansión–, el centro asume el programa como una línea prioritaria de su proyecto educativo, con el fin de que los encargados formen al resto de los docentes y se programen y apliquen actividades “de forma colaborativa, estendendo o programa a un maior número de alumnado”.



Por último, en la última de las etapas –último curso, fase de consolidación– el colegio utiliza ya de forma autónoma las metodologías, técnicas y actividades del programa, “incluíndo obxectivos propios do crecemento emocional, social e creativo do alumnado”.