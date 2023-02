A Capela mejora la eficiencia energética de su alumbrado con la colaboración de la Xunta

El Concello de A Capela ha mejorado la eficiencia energética de su alumbrado público en diversos lugares del municipio, gracias a una aportación del ejecutivo autonómico de 13.600 euros.



La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, se desplazó ayer para comprobar junto al alcalde, Manuel Meizoso, las intervenciones realizadas al amparo de la orden de ayudas del Fondo de Compensación Ambiental.



Tal y como destacan desde el gobierno gallego, los trabajos consistieron en la sustitución de 55 luminarias antiguas –de descarga y vapor de sodio– por otras con tipología LED en los lugares de As Neves, Vilarón y Sande. “Esta medida suporá un aforro enerxético do 47% e a redución da contaminación lumínica dos ceos nocturnos”, apuntan desde la delegación territorial.

Fondo de compensación



Este tipo de intervenciones como las que se han acometido en el municipio capelán se financian a través de la orden de ayudas del Fondo de Compensación Ambiental, destinado a apoyar a los concellos en la mejora del medio natural.



El ejecutivo autonómico destina más de once millones de euros a esta iniciativa, “creada para contribuír ao canon eólico en beneficio da conservación e restauración do entorno, así como do equilibrio territorial”.



Aneiros recordó que las entidades locales interesadas en obtener financiación de la Xunta a través de esta línea de ayudas tienen hasta el próximo día 27 de este mes para solicitarlas. Destacó asimismo, la “aposta do goberno galego por mellorar a calidade de vida dos veciños nos municipios de menor tamaño”, a través, apuntó, de la colaboración con los Ayuntamientos.



La Xunta invirtió en los últimos años en A Capela más de 182.000 euros, destinados a infraestructuras como la estación depuradora (EDAR) de As Neves, la adquisición de un vehículo para tareas de protección del medio ambiente o la instalación de sistemas de sujeción para los contenedores de residuos del municipio.