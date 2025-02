Cabanas contrata el proyecto para construir un muro de contención en el camino de As Cádivas

El Ayuntamiento de Cabanas informó en los últimos días de la contratación de la redacción del proyecto para la construcción de un muro de contención y renovación parcial del camino de As Cádivas, por un importe de 8.379,25 euros (IVA incluido).



Desde el Consistorio explican que, debido al estado actual de un tramo en curva, para la elaboración del documento será necesario realizar un estudio topográfico y un análisis geotécnico “que permitan coñecer as capas inferiores do solo, podendo así determinar as condicións nas que a base do novo aglomerado debe levarse a cabo con total firmeza”.



Así las cosas, el plazo de redacción del proyecto se estima en unos tres meses, “e deberá conter todos os parámetros e condicións necesarios para poder levar a cabo a obra”, aclara el ejecutivo que dirige Fernando Couce.