El BNG de Narón reclama a las diferentes administraciones arreglar la señalización en el vial de Pedroso

El grupo municipal del BNG en Narón demanda tanto al Concello –así lo transmitió la portavoz de la formación, Olaia Ledo, en el apartado de ruegos y preguntas del pleno del pasado jueves– como a la Diputación de A Coruña –por medio de la diputada Cristina García– que se arregle la señalización de la carretera de Pedroso.



Los nacionalistas ponen el foco en su deterioro, “como por exemplo, o do paso de peóns que se atopa á altura da farmacia, que supón un perigo para os viandantes, xa que os conductores non saben que existe este paso até que se atopan enriba do mesmo”.



Del mismo modo, exigen que se revisen otros problemas similares que puedan existir en el municipio. “O Concello é a administración máis próxima ás veciñas e veciños e a que ten que velar porque as infraestrututas se atopen en óptimas condicións”, remarcó Ledo.