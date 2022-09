La alcaldesa destaca la labor de la Asociación Chamorro en favor del acto “21 Leguas”

La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, junto con el concejal de Deportes, José Oreona, se desplazaron ayer a la Asociación Nosa Señora de Chamorro, en O Val, para comprobar el avance de los trabajos que están realizando desde la entidad con motivo de la próxima celebración, el 8 de octubre, de las “21 Leguas, los 101 kilómetros de Narón”.



Acompañados por el presidente de la Asociación, Juan Manuel Victoria y de la gerente de las instalaciones, Rocío Coira, estuvieron recorriendo los diferentes talleres donde se elaboran elementos como la señalización, las medallas, los banderines y las bolsas que se entregarán a los participantes en este evento, al que se han inscrito ya más de un millar de participantes.



Ferreiro felicitó a las personas que están trabajando desde hace varias semanas para que todo esté a punto de cara a la celebración de este multitudinario evento, organizado por el Ayuntamiento y la Asociación 21 Leguas y que cuenta con la colaboración de los concellos de Ferrol, Valdoviño y Neda y de la Xunta, el Puerto de Ferrol, la Armada y Navantia. La alcaldesa aprovechó para felicitar “a todas e cada unha das persoas que estades traballando na elaboración do material co que sinalizaremos a proba e tamén parte do que levarán como agasallo os participantes”, dijo. Ferreiro destacó la calidad del trabajo realizado y el compromiso de la Asociación Chamorro en cada detalle de los que se encargaron desde el Ayuntamiento naronés y trasladó el “orgullo” que supone contar con una entidad como Chamorro en la ciudad. “Precisamente porque coñecemos o seu compromiso, quixemos que fose a entidade a que se encargase dunha parte importante deste evento deportivo”. La regidora local y el edil de Deportes conversaron con las personas que continuaban ultimando la señalización y las medallas de las 21 Leguas, y felicitaron también a los responsables de la asociación.