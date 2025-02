Abierto el plazo de inscripción para la Carreira pola igualdade de Narón

Desde el Concello de Narón, el edil de Deportes, Ibán Santalla, anunciaba durante la pasada jornada la apertura del plazo de inscripción en la Carreira e andaina pola igualdadade, que tendrá lugar el próximo 9 de marzo.



Esta actividad, que se engloba entre los diferentes actos que el gobierno municipal llevará a cabo con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, constará de varias categorías. Todas ellas en horario de mañana, con salida y llegada a las inmediaciones del complejo deportivo municipal de A Gándara. La convocatoria cuenta con un total de 1.300 plazas –500 en categoría absoluta, 400 en la andaina y otras tantas reservadas para los menores de edad–.



Así, todos aquellos interesados tendrán de plazo hasta el día 5 de marzo a las 23.59 horas, es decir, cuatro días antes de la celebración de las pruebas, para formalizar la matrícula.



Recorrido



Dentro de las diferentes categorías ofertadas para los más jóvenes se encuentran las de prebenjamín –100 metros, para nacidos en 2018 y años posteriores–; benjamin sub 10 –500 metros para aquellos de entre 2016 y 2017–; alevín sub 12 –en la que participarán los del 2014 y 2015–; infantil sub 14 –con 1.000 metros de recorrido (2012-2013)–; sub 16 –2.000 metros totales para los nacidos entre 2010 y 2011) y, por último, la sub 18 –para niños del 2008 y 2009 y con una distancia total de 2.000 metros–.



Todas estas categorías efectuarán su salida a partir de las 10.00 de forma paulatina. Desde el gobierno municipal estiman que la última salida –la relativa a los más mayores del grupo–, tendrá lugar a las 10.45.



En lo que respecta a los más mayores, los partícipes de la modalidad absoluta, del 2007 en adelante, tendrán que enfrentarse a un total de cinco kilómetros, cuyo pistoletazo de salida será a las 11.00 horas.



Dentro de este grupo, tal y como avanzan desde el ejecutivo local, habrá “modalidades de cadeira de rodas, handbike, para invidentes e para persoas con discapacidade intelectual”.



Por su parte, la andaina, que dará comienzo a las 11.05 horas, contará con una distancia total de 4.500 metros. Según las previsiones del gobierno naronés, al final de esta última prueba dará comienzo la entrega de premios.



En esta ocasión, todos los menores participantes contarán con una medalla, mientras que en las pruebas absolutas se premiará “ás tres primeiras mulleres e aos treis primeiros homes, ao igual que nas categorías non oficiais”. Asimismo, tendrá un galardón especial la mujer de mayor edad que finalice el recorrido establecido.



Para poder tomar parte en el evento, todos aquellos interesados podrán formalizar la inscripción a través de la página web www.carreirasgalegas.com.



Los adultos participantes tendrán que abonar un total de 4 euros, tanto en la carrera como en la andaina, mientras que los menores, a pesar de necesitar hacer la matícula, participarán gratis en cualquiera de las categorías habilitadas.