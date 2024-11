Preocupación en Cedeira por la falta de avances en la RPT del Concello

La representación sindical de los trabajadores del Ayuntamiento de Cedeira –CIG y USTG– emitió un comunicado para trasladar su preocupación ante la falta de avances en la negociación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), “un documento que é unha obriga legal e que o Concello leva anos incumprindo”, remarcan.



En su escrito, aluden a la próxima jubilación de personal que a día de hoy no tiene sustitución, “xa que non se levou a cabo a prometida consolidación de postos no Servizo de Axuda no Fogar, Servizos Sociais, Limpeza, Mantemento ou administrativos, entre otros”. A esto se añade, afirman, que no se ha realizado la promoción interna de los auxiliares de administración, que no se ha materializado el acuerdo sobre los horarios del personal o abordado la regulación del teletrabajo. “A día de hoxe, ao persoal do SAD débenselle todas as compensacións de festivos traballados no 2024, xa que aínda se están concedendo os correspondentes a 2023”, sostienen, poniendo el foco, asimismo, en que “moitos dos traballadores do Concello son mileuristas”.



Por todo ello, demandan una reunión urgente para tratar de dar solución a los problemas expuestos y valoran la adopción de otro tipo de medidas de presión “de manterse a actitude do grupo de goberno de non convocar nin avanzar na mesa de negociación”.



Mientras, el alcalde, Pablo Moreda, aseguró a preguntas de este Diario que el respeto del ejecutivo hacia el trabajo sindical es “máximo”, comprendiendo la preocupación de los trabajadores. El regidor apuntó a que el proceso para sacar adelante la RPT “está aberto” y que se han celebrado en el último año y medio “moitas xuntanzas”. “A nova RPT é un tema complexo e hai que comprender os tempos da administración” dijo, “pero estamos a traballar e imos seguir adiante para chegar a un acordo”.



El responsable municipal añadió que, “seguindo a folla de ruta”, lo más probable es que se convoque un nuevo encuentro en un plazo de 15 días.