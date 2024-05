Cedeira restaurará los lavaderos de A Penela y O Peneiro

Cedeira acometerá –en parte con cargo a las ayudas para la recuperación de impactos paisajísticos de la Xunta– la rehabilitación de los lavaderos de A Penela y O Peneiro. Los trabajos, explican desde el Consistorio, cuentan con un presupuesto de 33.834 euros y la subvención supondrá 20.000 euros.

“Con esta intervención darase un novo paso adiante ao programa de recuperación destes elementos singulares da arquitectura popular no municipio, que nos últimos anos xa rescatou do abandono as fontes da Barca, das Saíñas, Fernando Lago, do Areal, de Vilar e de Vila do Río”, remarcan desde el ejecutivo local.



Los trabajos supondrán en ambos casos la limpieza de la vegetación, los pavimentos y los propios lavaderos, que presentan “fendeduras e outros desperfectos”.



En el caso del primero, cuenta con un techo de placas de fibrocemento, que se sustituirá por “tella do país”. Por su parte, el de O Peneiro dispone de uno de hormigón y losa muy deteriorado, por lo que “vai ser preciso picar para ver o estado da armadura e ben sustituíla ou reparala”.

Fonte do Peneiro I Concello



El regidor, Pablo Moreda, destacó la importancia de cuidar y conservar los lavaderos, espacios de convivencia, recuerda, para muchas generaciones de vecinos y vecinas del municipio. El alcalde indicó que se trata de actuaciones costosas, por lo que el Consistorio las irá afrontando “na medida das súas posibilidades”, por lo que pide paciencia a la ciudadanía.