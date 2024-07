Cedeira apoyará al tejido asociativo local con subvenciones por valor de 120.000 euros

Cedeira mantiene abierto el plazo de solicitud para las ayudas a entidades socioculturales y deportivas hasta el próximo 12 de agosto. Se trata de dos convocatorias cuya dotación se incrementó en un 66% el pasado ejercicio, sumando en la actualidad 120.000 euros. “Estes programas son un apoio fundamental para impulsar o rico e diverso tecido asociativo que ten a localidade”, remarca el Concello.



Así pues, la línea para entidades del ámbito sociocultural cuenta con una dotación de 60.000 euros, que se dividirán en 45.000 para actividades (gastos de funcionamiento, desplazamientos, personal, etc) y 15.000 para inversiones (para la adquisición de materiales necesarios para mejorar la labor de las entidades).



Por su parte, las entidades deportivas contarán con la misma cuantía y división de la misma. El primer apartado servirá para sufragar gastos como los federativos o de arbitraje, mientras que el segundo está destinado a la compra de materiales para la práctica de las diferentes disciplinas. “No exercicio pasado, as axudas para entidades socioculturais chegaron a 15 asociacións de Cedeira e as do programa de deportes repartíronse entre nove clubes”, remarca el Concello.



Por último, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó la convocatoria de ayudas destinadas a las comisiones de fiestas, para las que se reserva una cuantía de 4.000 euros.