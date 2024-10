La Xunta avanza en el dragado del puerto de Cariño, con una inversión de 600.000 euros

El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, visitó en la mañana de este martes el puerto de Cariño, en donde la Xunta está invirtiendo 600.000 euros en los trabajos de dragado, que comenzaron el pasado mes de septiembre y se prevé que culminen en enero.

El responsable autonómico, que estuvo acompañado por la delegada territorial en Ferrol, Martina Aneiros; el presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, y por la alcaldesa de la localidad, Ana María López, explicó que el objetivo de extraer más de 20.000 metros cúbicos de arena para recuperar calado en el puerto. En concreto, se actuará en dos zonas, la cuesta de varada y la zona de los muelles de atraque comercial interiores.

Villares apuntó a que parte de esa arena extraída se utilizará para la regeneración de las playas próximas, mientras que el restante se depositará en alta mar (a unas siete millas, en un punto autorizado).

Además de referirse a estos trabajos, el titular del departamento anunció que antes de que finalice el año comenzarán las obras para la mejora de la iluminación de la nave de redes. "Estes traballos darán resposta a unha demanda das traballadoras que solicitaban contar con luz natural no interior", explican desde la Consellería.

Mientras, Portos de Galicia trabaja en la tramitación de la actuación de refierzo del dique de abrigo de la localidad, "pendente de dous informes solicitados ao Goberno central, que non tiveron resposta ata o momento".

Xunta

El conselleiro anunció, asimismo, que en los próximos meses se renovará la iluminación de la zona portuaria, sustituyendo la actual por otra de tecnología LED. Estos trabajos contarán con una inversión de 90.000 euros, a los que se suman los 20.000 de la adecuación de firmes en la zona.

Presupuestos

Durante si visita a la localidad, Alfonso Villares apuntó a que los presupuestos de su departamento para 2025 recogen una partida cercana al medio millón de euros para la zona, "de modo que se comprometen actuacións por un importe total de 5,4 millóns", apunta la Consellería, tales como "a estabilización do noiro de Barallobre e o reforzo do de Mugardos; a dragaxe no porto de Pontedeume e o balizamento da canle de acceso a Ortigueira".