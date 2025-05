Un tema recurrente cuando se habla de deudas históricas es el saneamiento de la zona rural de Ferrol. Todavía son muchas las viviendas que, situadas a poca distancia del centro urbano, no disponen de conexión con el sistema general. No es de extrañar cuando el saneamiento de la ría llevó su tiempo y aún culminó el pasado año en la zona del Río da Sardiña. Siglo XXI y un sistema de pozos negros en muchas viviendas del término municipal no parecen compatibles.