Potenciando el sector servicios

El tiempo anda revuelto y parece que es llegar un período vacacional, un festivo o un puente y que la lluvia se anime a caer o, al menos, a amenazar. Por eso, saber que, pese a una Semana Santa nefasta para salir a la calle, el sector de la hostelería no puede quejarse es alentador. La gente está deseosa de disfrutar y si no puede hacerlo al aire libre, al menos que se pase por los bares y restaurantes. Para el Día de la Madre parece ser que el lleno va a ser total. Es que la efeméride no es para menos.