Hasta 15 días para conseguir una receta en el centro de Salud de Ares

El Ayuntamiento de Ares emitió un comunicado en el que denuncia el “deterioro constante” en la atención del centro de salud del municipio, especialmente, en el periodo estival. La Xunta de Goberno local censura “retrasos de ata 15 días” en la expedición de recetas, un problema, remarca el Concello “que impide, en esencia, o acceso dos e das aresáns aos seus tratamentos médicos”.



Por su parte, el regidor, Julio Iglesias, hace hincapié en que se trata de un problema que viene de lejos. “Primeiro suprimiron o médico desprazado, logo non se cubriron as prazas das persoas que marchan de vacacións e agora vemos que xa nin se emiten receitas para aplicar os tratamentos. Non só non se soluciona ningún dos problemas anteriores, senón que vai de mal en peor”.



Desde el Consistorio remarcan que estos retrasos en la emisión de medicamentos se producen “cando temos o triple de poboación; é inasumible que nin sequera cubran as vacacións do persoal médico”, añade el regidor, poniendo el foco en que “pasamos de 6.000 a entre 15.000 e 18.000 persoas durante o verán”.



Por su parte y a preguntas de este Diario, desde la Consellería de Sanidade indican que en el centro de salud aresano prestan servicio de manera habitual cuatro facultativos en horario de mañana. “En agosto, debido ás vacacións, traballan tres dos catro habituais. Os pacientes desprazados son atendidos polo persoal habitual”.



Desde el departamento autonómico aseguran que “as receitas que sexan urxentes son expedidas polos médicos que están traballando nese momento”, añadiendo que las citas ordinarias para dicha cuestión “fanse en función dos ocos libres de cada axenda”. Inciden, además, en que “todas as receitas que son urxentes fanse sen espera”.



La Xunta asegura, asimismo, que la falta de médicos “é un problema xeralizado de toda España” y remarca que se han adoptado medidas “para garantir a asistencia sanitaria a todos os galegos, tamén no verán”. En este sentido, recuerdan que está activo “o Plan de cobertura no período estival, que recolle un investimento de 12,5 millóns de euros e unha serie de medidas, ordinarias e extraordinarias, tendo en conta o dereito dos profesionais a vacacións”.



Por último, la Consellería de Sanidade agradece “a implicación e o traballo dos MIR e demais profesionais voluntarios para garantir a atención sanitaria da cidadanía galega”.