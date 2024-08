Ares rememorará el sábado la huida “hollywoodiense” de 27 republicanos en el “Bou Ramón”

La conocida como “fuxida do Bou Ramón” cumple 85 años y el monasterio de Santa Catalina servirá de epicentro este sábado –19.30 horas–, para rememorar lo que el escritor e investigador de la Memoria Histórica Juan Galán define como una escapada “de película hollywoodiense”.

En ella tomaron parte, el 21 de julio de 1939, 27 republicanos que permanecían escondidos en diferentes localidades de la ría ferrolana, que decidieron huir juntos disfrazados de guardias civiles, milicianos falangistas –con escopetas falsas, de madera– y haciéndose pasar algunos prisioneros, abordando tras subirse a una chalana al pesquero “Bou Ramón”, que se disponía a salir a faenar.

La intención de estos valientes hombres era llegar a Inglaterra pero, tras una fuerte tormenta, se subieron al pesquero francés Le Coubre –aprovechando que no había nadie en la cubierta–, que los dejó en el puerto francés de La Pallice. Pese a conseguir asilo político, fueron internados en el Campo de Concentración de Le Barcarés. Apenas un mes después de su llegada al país vecino, estalló la Segunda Guerra Mundial.



“Os tripulantes do ‘Bou Ramón’ volven de volta a Galicia e teñen problemas coa xustiza, sufrindo torturas algúns deles por que o Réxime dubida de se son ou non culpables de complicidade na fuxida. Tamén as familias dos fuxidos van ter problemas serios”, comenta Galán.

Programa

Así las cosas, la Asociación Memoria Histórica Democrática (AMHD), el Concello de Ares y la entidad Amigos del Monasterio de Santa Catalina promueven una jornada para rememorar un episodio que marcó la historia de la comarca.



La memoria de estos 27 republicanos se honrará por medio de una exposición fotográfica –que permanecerá abierta hasta el 17 de agosto–, por la que se realizará una visita guiada.



Los actos estarán moderados y presentados por el propio Galán y contarán con las intervenciones de Manuel Fernández Pita (AMHD), Rogelio Pérez Varela (de la Asociación de Amigos do Mosteiro y Alma Barrón (edila del Concello de Ares).



Se proyectará un vídeo sobre la historia de esta huida y habrá también un coloquio del libro que cuenta la hazaña, en el tomarán parte Enrique Barrera (coautor junto a Eliseo Fernández) y Fernando Ocampo (ilustrador de la publicación).



Sin duda, el momento más emotivo llegará de la mano de los testimonios de los familiares de los republicanos –la propia Alma Barrón y el actor Roberto Leal Jiménez–. La ambientación musical durante la jornada correrá a cargo de la banda aresana A.C. Xábrega.