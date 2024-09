De la tradición del pan de Neda y las conservas de La Pureza a las Maruxas de Nata

En “Tres comarcas para comelas”, el segundo de los bloques de la exposición “Ferrolterra, onde dá a volta o mar” que inauguró Diario de Ferrol en la plaza de Armas y se puede ver hasta el 30 de septiembre, no se destacan únicamente aquellos alimentos que nacen de las huertas de las comarcas o crecen en la costa, sino que, de un modo especial, se enumeran también las elaboraciones más conocidas.



En “A arte de transformar as materias primas” se rinde homenaje a la Festa do Pan de Neda, que desde 2017 es un evento de Interés Turístico de Galicia y ya desde 1999 ha copado las portadas de este periódico. Primero en Albarón y después en su enclave actual, el paseo del río Xuvia, esta jornada exalta un producto que no sería posible sin el agua del Bellelle, la harina que se molió desde hace siglos en sus molinos y las manos expertas de generaciones de panaderos nedenses.



La Pureza es la única conservera que se mantiene en Cariño, una villa que llegó a albergar hasta 27 de estas industrias de transformación. Esta fábrica se ha ganado a pulso ser uno de los símbolos del municipio, ofreciendo una materia prima de alta calidad y envasada prácticamente igual que cuando comenzó su andadura hace un siglo.



Fue en 2019 cuando las Maruxas de Nata se trasladaron de su sede en Río do Pozo a Santa Mariña do Monte, en San Sadurniño, estrenando además una nueva imagen corporativa creada por la ilustradora ferrolana Elga Fernández Lamas.

Estas galletas, nacidas en 2010 y populares también fuera de Galicia, aunque conforman una de las iniciativas gastronómicas más jóvenes de las comarcas se han ganado ser uno de los bocados imprescindibles. Además, fueron patrocinadoras del Xacobeo 2021-2022, mantienen una receta tradicional a base de nata, azúcar y harina, y su equipo está formado íntegramente por mujeres, demostrando un fuerte compromiso por la integración laboral femenina y en el rural.