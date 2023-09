Las Maruxas de Nata de San Sadurniño ya presumen del sello de Artesanía Alimentaria

Olor y sabor inconfundible y, desde hoy, un distintivo más: el sello de calidad de Artesanía Alimentaria. El director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, José Luis Cabarcos, y la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, hicieron entrega a la empresa Maruxas de nata de este distintivo, así como la licencia de uso y de la carta artesana a Patricia Veiga, una de las responsables de la firma de San Sadurniño, que se suma a las 80 empresas adheridas y a las 115 personas registradas con este sello.



Cabarcos explicó que este distintivo busca “promover e protexer as pequenas producións e elaboracións tradicionais artesás de alimentos de alta calidade, facilitar a diversificación económica das explotacións agrarias e o incremento do valor engadido das producións locais e mellorar as rendas e fixar poboación nos medios rural e litoral”.

Para la elaboración de dichas galletas se emplean materias primas de calidad, sin aditivos ni conservantes



Otro de sus objetivos es fomentar los métodos tradicionales de elaboración y desarrollar una gama de productos diferenciados de calidad, además de potendiar circuitos cortos de comercialización “que permitan o contacto directo entre as persoas produtoras e as consumidoras e promover a visibilización e a participación activa das mulleres en todas as dimensións da actividade artesanal alimentaria”.



Así las cosas, Maruxas de nata nació con el fin de favorecer tanto las pequeñas producciones como las elaboraciones artesanales, contribuyendo a la conservación de la cultura local y su difusión. Todo ello poniendo sobre la mesa el papel de las mujeres en la actividad artesanal alimentaria.

Emilio Cortizas



Se trata, resaltan desde la Xunta, de galletas tradicionales elaboradas “por medio dunha receita da terra, de Galicia”.



En su preparación se emplean únicamente materias primas de primera calidad, sin aditivos ni conservantes. Las ya famosas Maruxas cuentan, además, con una certificación del Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia (Craega).



La empresa sadurniñense fue premiada en varios certámenes, siendo reconocida con el premio Alimentos de España 2011, el Superior Taste Award en 2013 y 2023 o el de Gastronomía de Galicia 2022, entre otros.