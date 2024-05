Samuel, el bebé del primer Diario, 25 años después: "No hay una ciudad como Ferrol"

El primer número de Diario de Ferrol vio la luz el 2 de junio de 1999, pero el día anterior, en el recinto ferial de Punta Arnela, se celebró un acto de presentación al que acudió el por entonces presidente de la Xunta, Manuel Fraga, además de los regidores de la comarca y una gran representación de la sociedad de Ferrolterra, que superaron el millar de asistentes.

Entre ellos, estaba uno de los históricos presidentes del OAR, Antonio Barros, acompañado de su hijo Chiqui, reconocido entrenador de baloncesto y padre de un bebé que protagonizó una de las fotos más entrañables de la jornada, Samuel, que se asomaba en brazos de su madre en nuestra primera edición. Para recordar la efeméride, hemos querido saber cómo ha cambiado en estos 25 años el pequeño, que ahora es jugador profesional de baloncesto siguiendo la estirpe familiar y un aplicado opositor que sueña con ser bombero en Ferrol.

Samuel, el bebé del primer Diario de Ferrol | Carlos Carballeira

Este ferrolano nació el 11 de agosto del 98, así que no había cumplido ni un año de edad cuando lo inmortalizó el fotógrafo de Diario, Carlos Carballeira. Tras estudiar en las Mercedarias y el Tirso de Molina, empezó a jugar profesionalmente fuera de la ciudad naval. No obstante, admite que "aunque el baloncesto me viene de tradición familiar, me gustaban mucho otros deportes. Hacía judo en el Bitácora y llegué a ser campeón gallego con 10 años; pero también nadaba en el Náutico de Narón y hacía atletismo".

De Ferrol a Gijón

Finalmente, con 12 años tuvo que elegir y eligió la cancha. Cuenta que pasó por el Ferrol Baloncesto y por el Baloncesto Narón hasta que dio el salto a la cantera del Breogán, en Lugo. "A partir de ahí, empecé a jugar en LEB Plata, que es como la Segunda B en fútbol, en equipos de Cambados, País Vasco, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana... Y ahora llevo tres temporadas en el Círculo Gijón, que es el equipo de referencia en la ciudad, donde estoy muy a gusto porque es un proyecto muy ambicioso y tengo el honor de capitanear al equipo".

Samuel Barros es el base titular del Círculo Gijón | Cedida

"Siempre me dijeron en casa que, si quería jugar a baloncesto, no podía dejar de lado los estudios y eso fue fundamental", valora Samuel, apreciando que "como deportista, es un poco complicado encontrar estabilidad económica porque jugar en Primera es muy difícil y en el deporte, por desgracia, a una edad temprana nos tenemos que ir retirando. Por eso hice la carrera de Relaciones Laborales y RRHH". Empezó en el campus ferrolano, pero terminó a distancia y "llevo tres años preparando las oposiciones a Bombero; estoy en una academia de Ferrol y sigo formándome con cursos mientras juego, que para mí es un privilegio".

Jugar profesionalmente al baloncesto y opositar no es sencillo, y el secreto, cuenta Samuel, es disciplina y organización de su tiempo, además del empujón que le da hacer lo que le gusta. Afortunadamente, las lesiones le han respetado en estos años de baloncesto, de modo que, en su caso, la retirada es algo que no se plantea porque "me gusta ir día a día viendo cómo va sucediendo todo. Mi prioridad es jugar a baloncesto, pero en el momento en el que consiga la oposición, sería complicado compaginarlo a pesar de que no me gustaría dejar el deporte al 100%, sino seguir de forma amateur".

Un deseo: volver

Con un abuelo y un padre que son historia del baloncesto ferrolano, Samuel reconoce que, por su juventud, "los tiempos del OAR los conozco por lo que me contaron, pero es una pena que los niños no tengan un espejo para mirarse. Sí las niñas, con el Baxi Ferrol, que es muy bonito ver al club de tu ciudad ahí arriba; pero falta un icono de equipo masculino para que los pequeños jueguen con la ilusión de poder llegar a la primera plantilla". Confiesa además que "da un poco de envidia ver al Racing ahora, que es una pasada la cantidad de gente que mueve y está tirando de Ferrol llevando su nombre por toda España".

"Es algo que sería muy bonito que volviese a pasar en baloncesto aunque las cosas están bastante complicadas. A ver si con el paso de los años volvemos porque sería muy importante para el deporte en general y para los niños que quieren seguir jugando en particular, al contar con referentes", añade con esperanza Samuel, al que le gustaría poder vivir y trabajar de nuevo en la ciudad: "Para mí no hay una ciudad como Ferrol. Después de vivir en muchos sitios distintos, la calidad de vida que hay aquí no la hay en otro lado. Espero tener suerte y conseguir la plaza aquí, es mi objetivo principal", reflexiona el ferrolano, al que le deseamos la mejor de las fortunas.