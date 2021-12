Ares finaliza los trabajos de renovación de barandillas y bancos en la playa do Xuncal

Vecinos y visitantes de Ares pueden ya disfrutar del renovado contorno de la playa do Xuncal, tras la finalización de los trabajos de mejora de esta área. Tal y como informó ayer el área de Urbanismo del Concello aresano, la intervención, que consistió principalmente en la renovación de barandillas y bancos, se dio por concluida a finales de la semana pasada con la colocación de los últimos elementos contemplados en el proyecto.



La actuación, que contó con un presupuesto de 39.847,53 euros financiados con fondos municipales y una subvención del Grupo de Acción Local Pesquero (GALP) Golfo Ártabro Norte, contemplaba la renovación de la barandilla de madera, dañada por el paso de los años, así como de los accesos al arenal, adaptándolos a la normativa del Código Técnico de la Edificación (CTE).



Del mismo modo, también se instalaron nuevos bancos a lo largo del paseo, usando el mismo tipo de madera que la barandilla. Gracias a esto se ha logrado no solo una mejoría en la accesibilidad de la playa, sino también una mayor armonía estética, aunando todos los elementos urbanos. Por último, desde el Concello se ha recordado que esta actuación no será la única que se llevará a cabo en el entorno de la playa do Xuncal, dado que el gobierno local ya cuenta con una nueva subvención del GALP para la mejora de infraestructuras en la zona durante 2022. El objetivo, apunta el Concello, es la mejora de este recurso urbano y turístico.