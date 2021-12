O Parrulo, a la espera

O Parrulo Ferrol sumará el partido que mañana debía disputar en la pista del Peñíscola a su lista de aplazados. La culpa la tuvieron los dos casos positivos en Covid-19 detectados en los test de antígenos realizados ayer por la mañana a la plantilla. Ambos jugadores, aislados en cuanto se conoció su positivo pero que están en buen estado de salud, se suman a las dos bajas que impidieron al equipo ferrolano jugar a domicilio frente al UMA Antequera y en casa ante El Ejido.



Ante esta situación, el club solicitó el aplazamiento del encuentro que debía disputar mañana ante el cuadro castellonense. A la espera de que el Sergas remita a la Federación Española de Fútbol la recomendación de que el partido no se dispute, el club ha recibido la palabra de este organismo de que no lo va a hacer. De ahí que, aunque al cierre de esta edición aún no lo recibiese, lo más normal es que a lo largo de la jornada de hoy obtenga la notificación en cuestión.









Desplazamiento





De ahí que la expedición de O Parrulo debía salir de Ferrol ayer por la noche no lo hiciese. Al contrario, el club ha decidido que sus jugadores se mantengan en casa a la espera de redifinir el trabajo que va a realizar durante las fechas navideñas. Aunque en principio estaba previsto que la plantilla disfrutase de descanso, estas circunstancias podrían cambiar el planteamiento y realizar alguna sesión de trabajo para no perder demasiado la condición.



El club también está a la espera de saber cómo queda el calendario y en qué fechas se van a jugar los tres partidos pendientes. Teniendo en cuenta que la competición echa el cierre a 2021 con esta jornada, y que la actividad no se retoma hasta el segundo fin de semana del mes de enero, el club de la ciudad naval se teme que va a tener que jugar varios de sus duelos aplazados entre semana, pero ya en la segunda vuelta del campeonato liguero.