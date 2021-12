Concello y comerciantes emprenden la campaña “Narón gaña co galego”

El Concello de Narón y la Asociación de Comerciantes de Narón (ACN) han puesto en marcha la campaña “Narón gaña co galego”, impulsada por el Servicio de Normalización Lingüística y dirigida al comercio local. En ella, el Concello facilitará a los establecimientos comerciales –socios y no socios de la ACN– material divulgativo para promocionar el uso del gallego en el comercio local, apostando por impulsar la venta de sus productos y también darles visibilidad a aquellos establecimientos que empleen el gallego en la atención al público y/o en la publicidad.



Entre el material se entregarán rótulos para fechas señaladas como la Navidad, las Rebajas o el Día das Letras Galegas, pegatinas en gallego para regalos con diferentes lemas –Non hai de que!, Coido que desta acertei, Con todo o meu agarimo, Hoxe é o teu día, Parabéns...– o adhesivos de participación en la campaña –Narón co galego, comercio amigo; Narón agasalla co galego mercando no comercio local, Narón gaña co galego mercando no comercio local…–. También se difundirán dos spots en redes sociales y Whatsapp. Aquellos comerciantes interesados en participar deberán enviar un correo electrónico a la dirección: a.pita@naron.es incluyendo el nombre del comercio, el del propietario y un teléfono de contacto



Con el fin de darle visibilidad a los comercios que empleen el gallego en la atención al público, se publicarán pequeños vídeos o noticias al respecto o cuando la clientela se dirija a ellos en gallego.



“Esta é unha nova campaña dirixida ao sector comercial da nosa cidade, a través da que queremos apoiar o uso do galego e colaborar ofrecendo material e dándolles visibilidade no caso de que queiran sumarse á mesma”. La regidora local, Marián Ferreiro, destacó ayer la “diversidade deste sector na nosa cidade e a gran calidade dos produtos que ofrecen cada día” durante la presentación de la campaña junto a la concejala de Ensino, Mercedes Taibo, y la presidenta de la ACN, María Yáñez.