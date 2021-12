Francisco Conde ve en la transición energética una “oportunidade” para la comarca

El vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, defendió ayer en Ferrol el hacer de la transición energética “unha oportunidade” para la comarca. Conde, que participó durante la mañana en la primera jornada tras la pandemia de las “Conversas no Parador”, organizadas por el Club de Prensa de la ciudad naval, señaló durante su intervención la importancia de “fixar metas e prioridades” en el actual contexto de transición, apuntando que “a clave” pasaba por “apuntar con tino donde están as necesidades (...) e as oportunidades” en Ferrol.



En este sentido, el vicepresidente económico volvió a cargar contra el ejecutivo central, aseverando que “non está sabendo atinar” en sus políticas energéticas, especialmente “nun momento xeopolítico e xeoestratéxico clave”, aunque, apunta, aún hay margen para “rectificar”. A pesar de esto, Francisco Conde puso en valor la decisión de incorporar a Ferrol en los convenios de Transición Justa del Gobierno, apuntando que eso significa que el ejecutivo central “ten sabido calibrar o impacto que a transición enerxética xera no puerto exterior”.





A pesar de esto, el responsable económico de la Xunta advirtió de que no deben generarse “expectativas” sobre los mencionados convenios, recordando que los 91 millones de la primera dotación irán destinados a los 184 municipios de toda España afectados por el cierre de las centrales térmicas –en el caso de las ayudas europeas, los 111 millones de euros comprometidos sí irían a parar íntegramente a Galicia–. Del mismo modo, Conde hizo referencia a la reapertura temporal de la central de As Pontes, lo que calificó como “unha situación de caos motivada por unha política enerxética sen planificación”.









Pacto de estado





Otro de los puntos en los que el vicepresidente económico hizo especial hincapié fue en la propuesta de la Xunta de desarrollar un Pacto de Estado por Ferrol, lamentándose de que seis meses después de su presentación el Gobierno central continúe sin dar una respuesta firme. “Na nosa opinión se trata dunha iniciativa que intenta respostar o plan de actuacións que Ferrol merece; hai unha débeda con Ferrol por parte de todas as administracións (...) e tiñamos a responsabilidade de poñernos de acordo precisamente nas actuacións que precisa Ferrol para saldar esa débeda e para xerar un contexto, primeiro de entendemento e segundo de impulso”, apuntó Conde.



Así, el vicepresidente volvió a defender algunas de las medidas recogidas en el documento autonómico, tales como la construcción de un BAM en Navantia o la construcción de un dique seco en los astilleros.