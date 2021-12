Medos Romero recibe el XIX Premio de Poesía de Afundación

Medos Romero (As Pontes, 1959) recibió ayer el XIX Premio de Poesía Afundación, dotado con 6.000 euros, por su poemario “E o sol era Ela”, obra escogida por el jurado de la edición entre las 42 presentadas. La obra constituye un viaje al interior de la persona, a sus raíces. “É un percorrido vital na procura de si mesma a través dun poemario épico-lírico que foxe da retórica e regresa á natureza non no sentido paisaxístico, senón a través da reflexión dunha voz feminina”, destacó el jurado, integrado por los escritores Pablo Rubén Eyré, Concepción Prado y Míriam Ferradás y con Xabier Castro y Luís González como secretario y presidente, respectivamente.





El acto celebrado ayer en la sede ferrolana da Afundación contó con la presencia, entre otros, del director gerente de la institución, Pedro Otero; y del secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo.





La escritora, que trabaja como enfermera en el Centro de Salud de As Pontes, recitó en el acto algunos de los poemas recogidos en la obra premiada, que será publicada en la colección “Arte de trobar”.