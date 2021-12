Espacio para el ocio y la actividad comercial

El barrio de Ultramar es uno de los barrios obreros de Ferrol que aglutina además una importante actividad comercial. Y es que los negocios del lugar son algo más que un mero escaparate que reclama al potencial cliente y lo atiende, ya que existe gran implicación por parte del tejido empresarial para impulsar diferentes campañas de forma conjunta, muchas de ellas impulsadas a través de la agrupación Ultramar Village.



A estas alturas los establecimientos de la zona ya lucen su mejor aspecto a cuenta de la Navidad lo que también constituye un reclamo en sí mismo. El barrio ofrece un sinfín de tiendas de diversa índole que cubren todas las necesidades de los vecinos y visitantes, tiendas de servicios, productos del hogar, de corte especializado, de belleza y bienestar, etc.



El sector de la hostelería tiene gran peso también en el barrio, con una oferta muy actual y variada, que constituye un referente importante en la ciudad. Los negocios del sector se preparan también para unas fechas de gran actividad como la Navidad y las cenas de empresa que, aunque con restricciones, se vuelven a celebrar este año. Este tipo de eventos dan un respiro un sector que ha sufrido de forma importante las consecuencias de la crisis sanitaria. Locales de copas, de vinos y tapas y restaurantes varios centran la oferta hostelera en un barrio que es uno de los epicentros del ocio de la ciudad.









Asociacionismo





En el barrio de Ultramar goza de gran peso y arraigo el asociacionismo, el mejor modo para defender los derechos vecinales e impulsar actividades para mejorar la calidad de vida de los habitantes a través del impulso de actividades. Tanto es así, que los socios de la Asociación de Vecinos de Ultramar toman parte mañana mismo en una de esas actividades que propone la entidad vecinal, un viaje a Vilanova de Cerveira y Fortaleza, en Portugal. Esta es solo una de tantas accciones que desarrollan desde la AVV, que también acostumbra a ofrecer sus instalaciones para el desarrollo de actividades comunales.





El tejido asociativo, junto al comercial tiene gran peso en este barrio de la periferia





En las últimas jornadas la referida entidad, junto a las AVV Ensanche A y San Xoán-Bertón, se unieron en las críticas al Concello de Ferrol por no haber aclarado a los responsables de las entidades vecinales los pormenores de las obras que se prevé acometer en el barrio con cargo a los presupuestos. Así, los colectivos vecinales lamentan que “a pesar de ter solicitada unha reunión co concelleiro de Urbanismo en maio deste ano e, ante a falta de resposta, volveron a solicitala en outubro, pero aínda non foron recibidos polo concelleiro nin se lles facilitou información sobre ningún dos proxectos”. Aseguran además que estas mejoras en el barrio, concretamente en las calles Manuel Belando y Nova de Caranza, están generando gran incertidumbre entre los ciudadanos y solicitaron que el Concello tuviera a bien remitir un informe detallado de las mismas para poder informar a vecinos, comerciantes y hosteleros, preocupados por la afectación que estas mejoras pueda suponer para sus negocios.



Las asociaciones no se quejan por las mejoras, que son bien recibidas, sino por la falta de información sobre las mismas. Por todo esto aseguran que “a falta de atención é xeralizada por parte deste goberno” y consideran que, en lo tocante a estas obras que se prevén ejecutar, “é moi necesario que o goberno conte coa opinión da veciñanza para a realización dos proxectos anunciados”, aseguraron.



En definitiva el barrio e Ultramar goza de un movimiento asociativo de gran arraigo y relevancia y un tejido comercial y empresarial muy activo, que sabe que uniendo fuerzas se consiguen grandes objetivos.