Saínza Ruiz reclama la apertura de los comedores de mayores y la recuperación de actividades juveniles

La concejala de Ferrol en Común Saínza Ruiz reclamó ayer que se pongan en marcha programas que eviten la soledad de los mayores. Por eso, pidió que se recupere la actividad, con las medidas oportunas, en los comedores sénior de la ciudad y demandó, asimismo, un programa como el de “Nadal en compañía” puesto en marcha en el mandato de Fec que permitía que los mayores acudiesen a los servicios que se prestaban acompañados.



La concejala hizo hincapié, además, en la necesidad de políticas de juventud, con programas como el desaparecido de ocio nocturno “Ardora” o se soliciten subvenciones como la que ahora saca el Ministerio de Sanidad para prevención de drogodependencias.



Saínza anunció que se llevará a pleno una moción de su grupo municipal acerca de políticas de igualdad. Así, apuntó que en 2019 se dejaron preparados campamentos de conciliación , "tras ampliar as prazas e descentralizar por barrios a súa celebración" y a día de hoy se desconoce si se van a realizar o no.



También aludió la edil a la falta de actividad de la Casa da Muller, indicando que "coa excusa da pandemia" no se lleva a cabo una completa programación "cando xa non a houbo no primeiro ano deste goberno".