Los profesionales sanitarios del área recibirán la vacuna contra el covid desde mañana

Los profesionales sanitarios del área de Ferrol empezarán a recibir la dosis de refuerzo contra el SARS-CoV-2 mañana sábado. La inmunización se hará en los grandes recintos, mediante citación por SMS, pero con flexibilidad horaria dentro de la jornada para facilitar el acceso y que no interrumpa su actividad asistencial. Quienes no puedan acudir tendrán un turno de repesca la próxima semana. El objetivo es el de haber reforzado a todos ellos antes de las vacaciones de Navidad.



Este colectivo se suma a la tercera dosis que se ha extendido ya a las personas a partir de 60 años, que acuden a FIMO, sin interrupción, desde el pasado miércoles y durante los próximos días, tras concluir la vacunación de los septuagenarios y los que recibieron Janssen.



Está pendiente de concretarse cuándo se podrá empezar con los menores de 12 años, cuya vacuna ha sido aprobada por el organismo europeo competente. La previsión autonómica pasa por poder inmunizar a este grupo de edad, que no ha recibido todavía ninguna dosis y es el que mayor incidencia acumula en la ola actual, durante el período navideño.





Aumento





El número de personas ingresadas en el Arquitecto Marcide con covid ha aumentado a 17 (desde las 13 del día anterior). Una de ellas está en la Unidad de Cuidados Intensivos (la jornada previa eran dos). Los nuevos casos diagnosticados se mantienen en la franja de la veintena (sumaron 23 a la estadística de ayer) y los activos, las personas que atraviesan ahora mismo la infección, suben hasta 306.



Un total de nueve municipios se mantienen sin casos en los últimos 14 días (algunos, como Monfero, desde hace más de tres meses). Son Cedeira, As Somozas, Moeche, San Sadurniño, A Capela, Ortigueira, Mañón, Cerdido y el ya citado Monfero. Mirando una semana hacia atrás, tampoco tiene casos Cabanas.