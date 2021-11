Chelo Loureiro y Javier Gutiérrez, nominados de nuevo a los Goya

El talento ferrolano volverá a estar presente en los Premios Goya 2022 con las nominaciones de Chelo Loureiro y Javier Gutiérrez. La primera, fundadora de la productora Abano y nominada ya en otras siete ocasiones al galardón de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, –que además logró en 2017 por “Decorado” (mejor corto animado)– regresa a la terna de finalistas, en esta ocasión en la categoría de Mejor película de animación por “Valentina”.



La cinta supone el debut como directora de la ferrolana, que también ha escrito y producido esta historia protagonizada por una niña con síndrome de Down que sueña con ser trapecista. La película cuenta además, como en más de una ocasión destacó la propia Loureiro, con una gran partipación de ferrolanos, como su hija Lúa Testa, con la que ha compartido guion.



Músicos como Andrés Suárez, María Manuela, Coke Couto, Pilocha, Uxía o Alicia Rábade, entre otros, prestaron sus voces para las canciones y los personajes. Cuenta también con la colaboración de Emilio Aragón, creador de la canción “Eres especial”, que también forma parte de la banda sonora; y de Nani García, compositor de la música. Dos niñas con síndrome de Down, Lucía Seren y Josephine Lockhart, ponen voz a la pequeña protagonista en un excepcional trabajo por parte de ambas, tal y como destacaba la productora ferrolana recientemente.



“Valentina”, que habla de inclusión, de diversidad, de crecimiento, de no perder la ilusión y del amor incondicional a las abuelas –personaje con un papel esencial en la película– llegará el próximo día 10 a la gran pantalla de numerosos cines del país. Lo hará, además, con una nominación a los Goya que volverá a llevar a Loureiro a la ceremonia más importante del cine español, que tendrá lugar el 12 de febrero en el Palau de les Arts de Valencia.



Antes de esta cita, concretamente el próximo día 11 –al día siguiente del estreno de la cinta en cines–, la productora y diretora ferrolana estará en el Dúplex Cinema para compartir con el público los detalles e impresiones de su ópera prima, que empieza fuerte con su nominación a la mejor película de animación en los Premios Goya. En estos competirá junto a las películas “Gora Automatikoa”, “Mironins” y Salvar el árbol”.





Javier Gutiérrez





Javier Gutiérrez, por su parte, luchará por el Goya en la categoría de Mejor Actor Protagonista por su papel en la película “La hija”, estrenada el pasado viernes en los cines. Se medirá así a otros grandes del cine español, como son el también gallego Luis Tosar, Javier Bardem y Eduard Fernández. Gutiérrez se hizo ya en dos ocasiones con la estatuilla por “La isla mínima” y “El autor”.