El Intasa busca ante el grupo del Soria refrendar su mejoría

El Intasa sigue creciendo de cara a una recta final de primera vuelta que podría poner las bases de su permanencia en la elite del voleibol nacional. La formación de San Sadurniño volvió a demostrar su mejoría ante uno de los grandes la pasada semana y hoy los de Agustín Rodríguez volverán a tener enfrente a otra de las formaciones que pelean por no perder la estela de los primeros clasificados, el Río Duero Soria –19.30 horas, Los Pajaritos–.





Los sorianos se encuentran cómodamente instalados en la zona media de la tabla –son quintos–, si bien con la mira puesta en mejorar esta posición, algo que se les complicó a los de Alberto Toribio al caer en un igualado encuentro la pasada semana ante el Guaguas canario. “Son un buen equipo”, señala el técnico del Intasa, “es un grupo que lleva varias campañas juntos y eso se nota”. Una compenetración que los visitantes tendrán que contrarrestar con las ganas acumuladas con las que cuenta el Intasa por estrenar su casillero de puntos.





Recta final

Y es que son ya ocho las jornadas que los de San Sadurniño llevan sobre sus espaldas sin poder sumar, un peso que los azulones quieren aligerar cuanto antes, y la pista de Los Pajaritos puede ser el inicio de esta pérdida de equipaje. “Tenemos que tratar de sacar un punto”, señala Rodríguez, “de mantener el nivel y de pelear”. Y es que estas últimas circunstancias se están convirtiendo en el particular calvario de los del Intasa, un problema que esperan resolver, no tanto en el duelo de esta tarde ante un grupo de nivel superior al de los locales, si no en sus siguientes choques ante Ibiza y Valencia, que con tres y un punto están al alcance de la mano de los de Rodríguez.





“Ahí viene lo fuerte”, comenta el preparador respecto a estos dos encuentros, con los que sus jugadores terminarán la primera vuelta y casi el año, ya que los locales iniciarán la segunda mitad de la competición el día 19 de diciembre viajando a Melilla. Si bien, el primer paso en firme que tendrán que dar los locales en esta recta final de la primera vuelta será hoy en Soria, en un partido en el que Rodríguez podrá contar con todos sus jugadores, incluso con un Marcus Vinicius que todavía se encuentra en San Sadurniño y que, hasta su marcha, ayudará a la que todavía es su formación.