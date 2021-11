La Policía evita por segundo día usar su 'tanqueta' en Cádiz cuando se intensifican los altercados en Puerto Real

La Policía ha evitado por segundo día consecutivo recurrir durante la huelga del metal en Cádiz a la 'tanqueta' blindada que sí usó el lunes, lo que levantó las críticas airadas de Unidas Podemos, socio del Gobierno, reclamando directamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que retirara este vehículo de seis ruedas.







La 'tanqueta' se usó el lunes en Puerto Real, el municipio que conecta con Cádiz capital y donde se ubican Navantia y otras empresas contra las que se dirige la huelga de los trabajadores del sector del metal. En concreto, la barriada que concentra el mayor número de altercados, con choques diarios in crescendo con la Policía, es el de Río San Pedro.





Este miércoles, este barrio ha vuelto a ser el punto más conflictivo en cuanto a enfrentamientos entre manifestantes y policías. De hecho, el CEIP Viento del Sur ha tenido que cerrar ventanas y puertas para impedir que entrara el humo tóxico provocado por la quema de contenedores, para lo que los piquetes han usado 'salfuman'.





El Ministerio del Interior y fuentes de la Dirección General de la Policía se han limitado a explicar, a preguntas de Europa Press, que no se trata de una 'tanqueta' sino de un vehículo BMR (Blindado de Medios sobre Ruedas) usado sin material armado, tan sólo para despejar la vía ante la colocación de barricadas y también para cerrar el paso a la circulación.





En un mensaje coincidente con la Delegación del Gobierno --cuya gestión también ha sido cuestionada, entre otros, por la alcaldesa socialista de Puerto Real--, desde Interior señalaron ayer que son los mandos policiales los que deciden el uso de este blindado por "criterios operativos". Entre el cometido de los 'antidisturbios' está evitar que se corten los puentes de conexión a Cádiz capital, con el colapso circulatorio que llevaría aparejado.





PODEMOS CONTRA LA 'TANQUETA'

Desde Unidas Podemos llevan desde el lunes pidiendo a Grande-Marlaska la retirada de la 'tanqueta', con pronunciamientos de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, y también de diferentes portavoces, como el de Interior en el Congreso, Ismael Cortés, que ayer hizo referencia a esto aprovechando que el ministro estaba en el Congreso para defender los Presupuestos Generales del Estado.





Cortés apeló al "sentido de Estado progresista" para, "humildemente", pedirle a Grande-Marlaska que ordenara la retirada de esta 'tanqueta' que no se usa en "barrios adinerados". "No hay tanquetas en las marchas neonazis ni la habrá el día 27 para aquellos que quieren blindar la 'ley mordaza', y me parece bien", aseguró, en alusión a la manifestación del sábado de policías y guardias civiles en Madrid contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.





Según expuso el portavoz del partido socio del Gobierno, este tipo de blindados no se pueden desplegar "contra la clase trabajadora". "No nos podemos permitir que la solución para la huelga sea la represión", defendió desde la tribunal del Congreso.





En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de ayer, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, mostró el apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que están interviniendo en los altercados durante la huelga de los trabajadores del metal del Cádiz, señalando que los agentes actúan con la "ponderación necesaria" entre el derecho de los trabajadores a manifestarse y la garantía del orden público.





Mientras, la ministra Irene Montero, que se encontraba junto con Rodríguez en la rueda de prensa, defendió el derecho de huelga de los trabajadores y eludió referirse a la actuación policial de las Unidades de Intervención Policial (UIP).