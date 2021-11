Siete podios para Narón O Freixo en Benidorm

Con casi una decena de medallas regresaron los competidores del Narón O Freixo de su participación en el Spanish Open-Benidorm Top Fighters, disputado el pasado fin de semana en la localidad alicantina. Con más de 700 participantes en liza, la entidad naronesa sumó tres preseas en las citas absolutas, dos de ellas de la mano de la retornada Paula Villar. La local se impuso en la semifinal de kicklight, disputando la final con Sandra Casado –José Ángel Gómez– a la que no pudo superar tras una igualada pelea. Mientras, en lightcontact, Villar cedió en final directa ante la eslovena Urska Gazvoda –Tomás Barada–, si bien la local le plantó cara en todo momento.





En la competición masculina, el podio llegó gracias a la actuación de Rubén Iglesias que, a pesar de competir en un peso superior al suyo, alcanzó la ronda de semifinales en lightcontact, colgándose así la medalla de bronce. Tanto Rubén como su hermano Adrián –que asimismo formaba en un peso que no era el suyo, sin poder alcanzar el podio individual– se colgaron el oro en el novedoso formato por parejas en -74 kilos.





Base

En las citas de base, el podio llegó gracias a la actuación de Iker Villar. El deportista local, que compitió en cadete mayor, formó en 63 kilos tras sufrir un esguince hace dos semanas y no poder volver a su peso habitual, algo que no lo privó de sumar, al igual que su hermana Paula, dos medallas. El oro llegó en la competición de pointfight, en la que Villar disputó y ganó la final directa, mientras que se hizo con la plata en kicklight, en donde doblegó en semifinales al actual campeón de España, cediendo en la final ante Miguel Ángel Pérez –Club Calderón–. En junior, su compañero Jhon Sales da Silva consiguió una trabajada plata en lightcontact, ya que, tras superar cuartos de final, se lesionó en la recta final de una semifinal que ganó, si bien no pudo terminar la final debido a estas molestias.