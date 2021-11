La guía Repsol aporta luz a la ciudad con la concesión de cuatro de sus “soletes”

Poco importa si son “Soles” o “Soletes” los que brillan en la ciudad a cuenta de la Guía Repsol, que acaba de distinguir a cuatro negocios de la comarca con sus nuevos “Soletes”. Una distinción que nació el pasado mes de junio al amparo de la votación de los usuarios de esta publicación, a su vez clientes de los establecimientos destacados, tres de ellos en la ciudad naval y otro en Cabanas.



Esta calificación de Repsol se estrenó hace solo cinco meses otorgando 1.000 “Soletes” a negocios de todo el país. Ahora se han fijado en una propuesta más otoñal distinguiendo a otros tantos establecimientos variopintos en los que se puede ir a picar algo, tomar una copa o un vino, el mejor café o bollos, lugares para desayunar o tomar un buen chocolate calentito, terrazas invernales, espacios para disfrutar de la nueva cocina o la de toda la vida, ese bar de siempre que nunca defrauda, o esa cocina sencilla con buenos platos de cuchara a la que recurrir en cualquier momento y, en definitiva, ese negocio que uno recomienda al que llega de fuera sin miedo a equivocarse.



En esta amalgama de “Soletes”, se incorporan esta temporada 78 establecimientos gallegos, entre ellos, cuatro de la zona: el restaurante David Freire, de corte clásico que apuesta por una cocina de mercado que bebe de ese “chup chup” o fuego lento tan propio de las abuelas pero aportándole un saber hacer que marca diferencias, eso sí, respetando siempre el producto. Freire asegura que todo premio es de agradecer, aunque su fin no es buscar el reconocimiento, “lo que busco es que mis clientes se marchen contentos”, asegura.



El otro “Solete” ha ido a parar a la cocina de A Barcia y su propuesta de “street food”, tapas elaboradoras sin miedo a fusionar platos de diferentes culturas así como los de toda la vida. Otra de las distinciones es para Josefa´s Bar, las propuestas más informales del chef Dani López, negocio que regenta con su socia Eva Balado y que fue la antesala de O Camiño do Inglés, que ya milita en otra liga, la de las estrellas Michelin, que muchos expertos le auguran en un corto plazo. Mientras no llega esa calificación, su restaurante en el puerto ferrolano ya cuenta con una Bibgourmand y un Sol Repsol.



Muchos foodies de la comarca conocen bien las “hechuras” de otro de los locales con “Solete”. Se trata de O Gaiteiro, en Laraxe, local de los de toda la vida, con una oferta exquisita, que opta por excelentes caldos y espumosos, y bocados culinaros de gran nivel y sencilla elaboración. Una apuesta por el producto para los paladares más exigentes.