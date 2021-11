Los casos activos de coronavirus suben a 134, con once pacientes ingresados

El número de positivos que se diagnostican cada día sigue un aumento lento, situándose en los últimos días por encima de la decena. En las estadísticas del Sergas de ayer fueron 14 casos los que se detectaron en las pruebas. Es un dato mayor que el de hace un mes, cuando había días sin contagios y rara vez se superaban los cinco, pero a mucha distancia de los momentos en los que la pandemia fue más explosiva, cuando en el crecimiento de las olas se superaba el medio centenar de diagnósticos diarios e incluso se llegaba a cien.



Este avance se refleja también en un incremento de casos activos, algo más acusado cuando no se compensa con altas. Así, ayer eran 134 las personas, en las tres comarcas, con la infección en curso (once más que el día anterior). De ellas, once (una más que en la jornada previa) están ingresadas en el Arquitecto Marcide, tres en la Unidad de Cuidados Intensivos. Hasta el momento, la hospitalización sufre pequeñas variaciones, manteniéndose en torno a los diez pacientes.



La gran diferencia respecto al año pasado, como ya sucedió también en la ola estival, es la vacunación, que reduce significativamente el número de personas con síntomas o que cursan la enfermedad con consecuencias graves. En este campo se ha completado la tercera dosis en residencias de mayores, se ha casi concluido entre los mayores de 80 años y avanza ahora el refuerzo inmunológico en el grupo de septuagenarios, que pasan cada día por FIMO.



Los nuevos casos de coronavirus que se conocen siguen concentrados en un número reducido de municipios, con las mayores cifras en Ferrol y en Fene. En las últimas dos semanas también ha habido diagnósticos en Narón, Pontedeume, Valdoviño, Ares, Ortigueira, Neda y Cabanas. Las otras once localidades de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal están a cero. Si se mira siete días atrás, son seis los concellos que han registrado positivos: Ferrol, Narón, Fene, Pontedeume, Ortigueira y Cabanas.