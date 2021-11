O Parrulo firma un empate sin sabor ante el colista Inter B

El ni para ti ni para mí que ayer se vivió en A Malata no dejó contentos, como es evidente, ni a O Parrulo ni al Movistar Inter B. El colista buscaba en A Malata hacer leña del árbol caído de un grupo ferrolano “enfermo” de ausencias, mientras que los anfitriones querían pelear por mantener el tipo en la competición ante el último clasificado y sumar puntos en una gran oportunidad para hacerlo. Los madrileños salieron en tropel para hacer su partido, un ímpetu que O Parrulo frenó, equilibrando las ocasiones en ambas porterías.



Con Gozi presentando el “trailer” de lo que finalmente sería el guion del duelo, el meta local mostró sus reflejos ante las llegadas del Movistar B. Mientras, en este vaivén de un lado a otro de la pista, fue Alberto el que abrió lo que fue el minuto del gol en A Malata. Y es que tras el tanto ferrolano tras una jugada de Borja, otro Alberto, en esta ocasión el de las filas madrileñas, anotaba por el centro el empate (1-1). Todo ello en el minuto once. Tras unos minutos de locura, Costi tuvo en sus botas dos claras llegadas, una en una gran vaselina que hubiese sido el tanto del duelo. Los buenos ataques ferrolanos no encontraban remate, mientras en el campo departamental Gozi salvaba a los suyos, continuando con su particular actuación.



Si bien la que no pudo salvar fue el tanto de Vicent en el minuto 19, haciéndolo a la primera si bien ya sin fortuna en la segunda ocasión (1-2). Y, de nuevo se abrió la puerta del segundo y último, minuto de acierto ayer en A Malata, ya que a continuación un pase de Alberto a Hélder supuso el tanto de este el 2-2 para irse al descanso.



Tras una primera parte equilibrada, la segunda, con Noel en el banquillo debido a molestias en la espalda y Costi también tocado pero con minutos, Gozi volvió a tomar el protagonismo de su equipo, toda vez que las llegadas de Hélder, Domingos, Borja o Renatinho no consiguieron devolver la ventaja a los suyos. Con el duelo convertido un tanto en correcalles, y con el Movistar intentándolo hasta la saciedad, O Parrulo esperaba su ocasión a la contra, que nunca llegó. El juego de cinco fue el último recurso de los madrileños a falta de 35 segundos, también sin acierto ante una portería que ayer defendió de nuevo magistralmente Gozi.









O PARRULO FERROL 2 -2 MOVISTAR INTER B O Parrulo Ferrol: Gozi, Alberto, Borja, Costi, Domingos –equipo inicial–, Renatinho, Caeiro, Yaguito, Turbi, Noel y Hélder.

Movistar Inter B: Mario, Barona, Jon, Miki, Javi –equipo inicial–, Montero, Guille, Alberto, Bertín, Vicent y Charly.

goles: 1-0, min. 11: Alberto; 1-1, min. 11: Alberto; 1-2, min. 20: Vicent; 2-2, min. 20: Hélder.

ÁRBITROs: Jesús Montero y Daniel Ontañón, del colegio castellanoleonés. Amonestaron con amarilla a los jugadores locales Borja y Yaguito.