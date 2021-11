El Intasa quiere seguir creciendo ante otro grande

Ha sido una semana más buena que mala en las filas de un Intasa que, el pasado fin de semana, a punto estuvo de arañar algo en su visita a un Teruel que se encuentra peleando por dar caza a los primeros clasificados. Ahora, los de Agustín Rodríguez reciben esta tarde en el Municipal –19.30 horas– a otro de los “gallitos” de la competición, el Manacor, que se impuso en un agónico duelo hace siete días al Guaguas para pasar a ocupar la segunda posición de la tabla.



Y si bien todo apunta a que precisamente este choque no será el del resurgir de los de San Sadurniño, por otro lado su preparador señala que “no hay nada que perder. Nos están tocando rivales que van primeros y ahora saben que estamos peleando, que le ganamos un set a Almería y que casi lo hicimos en Teruel”, apunta, “saben que vamos a competir y eso es lo más importante”. Así, con más presión por parte de visitantes que de locales, que saben que esta no es su liga, el argentino dirigirá en la pista del Municipal, en la que lleva trabajando poco más de una semana, su primer encuentro como local, esperando que “nos acompañe la gente”, en un pabellón que suele arropar a los suyos pase lo que pase.



Tras hacer frente al Teruel en el pabellón de Los Planos, el grupo de San Sadurniño ha vivido una buena semana de trabajo, “con ganas e ilusión, seguimos peleando para crecer”, señala Rodríguez. Eso sí, con los habituales altibajos de una formación que busca salir del pozo de la última posición de la tabla clasificatoria, y teniendo como objetivo mantener un nivel que, por ejemplo, le llevó a pelear la última manga de la pasada ante los turolenses para finalmente ceder por 33-31.



En este momento todavía de acople de la fichas con las que cuenta, en las filas del Intasa están más centrados, precisamente, en eso, en seguir conjuntando las piezas con las que cuentan, en lugar de buscar un reemplazo para su ya exjugador Marcus Vinicius. Y que, si bien llegará, no es ahora su principal prioridad. Esta pasa por terminar la primera vuelta en mejores condiciones, con la vista puesta principalmente en los duelos ante Ibiza y Valencia, con los que acabaran este tramo inicial liguero.