O Parrulo, a cambiar el rumbo

Con la baja de su jugador franquicia, el internacional Adri, y las dudas hasta última hora de Santi, Kevin Chis y Hélder recibe esta tarde –18.00 horas, A Malata– O Parrulo al Movistar Inter “B” con la intención de regresar a la senda de la victoria tras las derrotas consecutivas con las que saldó sus tres últimos compromisos ligueros en Segunda División.



El conjunto que prepara Óscar Vigo tiene una buena oportunidad para rectificar el rumbo ante el filial del histórico club madrileño, que ocupa la última posición de la categoría tras la disputa de las once primeras jornadas del campeonato.



Con todo, el técnico ferrolano no se fía de la situación clasificatoria de su oponente y, por ello, su equipo ha realizado un trabajo preparatorio “muy bueno” a lo largo de esta semana de trabajo, pese a las limitaciones derivadas de los jugadores lesionados o regulados por diferentes molestias. “A los míos no se les puede exigir más porque son muy generosos en cuanto al esfuerzo”, subrayó.







“Mucha intensidad”





Sobre el rival de esta tarde, Vigo resalta la “alta intensidad” del juego que lo caracteriza, virtud que comparte con el resto de filiales, con una media de edad de 21 años. Esa juventud, explica, “les hace ser capaces de hacer lo más bueno y lo menos bueno”, aunque advierte de que, como jugadores “talentosos que son” y con la amplitud de plantilla de que disponen convierte al Inter “B” en un rival peligroso porque “todos ellos quieren hacerlo bien para progresar y tener la oportunidad de ser convocados con el primer equipo”, de la máxima categoría.