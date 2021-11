Daniel Rodríguez : “Los premios los recibe una persona pero representan a un grupo”

Daniel Rodríguez –Club de Remo San Felipe de Ferrol– fue el rostro que el sábado pasado subió al escenario de la Casa da Cultura de Sada a recoger un galardón muy especial, aquel con el que la Federación Gallega de la disciplina quiso reconocer su trayectoria deportiva como dirigente al frente de la entidad ferrolana durante los últimos quince años de vida de este club.



Sin embargo, Rodríguez no hace solo suyo este reconocimiento, sino que lo extiende hasta la fundación de un club que ha traído a la ciudad departamental un total de 70 medallas en citas de carácter estatal, entre otros grandes logros a destacar. “El mérito lo tiene la gente que fundó el club, la gente que lo continuó y toda la que nos está apoyando”, señala el presidente, “yo no hice nada, fue lo que ya estaba”.



Y el que estaba cuando él se hizo cargo de la entidad era Antonio Sieiro, del que tomó el relevo toda vez que ya tenía una joven remera involucrada en una entidad de la terminaría siendo entrenadora –y una de sus medallistas estatales–, su hija Feli Rodríguez –“te vas metiendo, van pasando los años y aquí estamos, y no encuentras la manera de desligarte”, comenta entre risas Rodríguez–. Sin duda, tanto Feli como su mujer, Dolores, y la pareja de Feli, el también remero y técnico Marcos Peña, son tres de las razones por las que Rodríguez continúa con pasión al frente del club ferrolano. “Están ahí siempre apoyando; si me dijeran que no, no estaría aquí”, comenta el dirigente en relación a un posible relevo en la directiva de la entidad. “Es complicado, como en todos los deportes”, apunta, “dar el paso es una responsabilidad, conlleva compromisos y hoy en día ni todo el mundo puede ni quiere... trabajo, familia, y no le apetece meterse en estas historias”.



Rodríguez señala asimismo a la implicación de una junta directiva de la que siguen formando parte algunas personas a pesar de ya no contar con niñas o niños en la entidad. “Gente que no hace falta decirle nada para estar ahí. Eso también es admirable, siguen ahí”, y es que, como finalmente él mismo dice, “acabas siendo amigos, familia”.













Club de base









Pero, evidentemente, ¿de qué serviría una junta directiva en un club sin deportistas? Y es de estos de los que, como es lógico, Rodríguez atesora muchos de los mejores momentos como dirigente de la entidad departamental.



“Hay muchísimos momentos especiales... entran niños que se convierten en hombres, ves que van consiguiendo cosas, que van a la universidad, que vuelven. Y otros entrañables, consiguiendo medallas y sin conseguirlas, ves a los niños tan satisfechos... a veces las derrotas son victorias”, afirma Rodríguez, que añade que lo importante es que “vas haciendo equipo. Y ves a referentes del club que siguen estando ahí como Feli, Marcos, Ángel Saavedra... pudiendo remar donde quisiesen y dándolo todo por el club. Y Malena, que está en Banyoles, y Carmela, que está en Estados Unidos, pero lo primero que hace cuando llega es venirse al club. Eso te emociona y te da ganas de seguir”:



Rodríguez habla del club y de sus remeros, efectivamente, al igual que de su familia, ya que, indica, todos los son, y disfruta de cada uno de los logros de estos como propios, recordando, entre otros muchos, como “medallas que saben a oro, como el año pasado con las niñas del cuatro sin, para mí fue espectacular. Fue un trabajo de compromiso, de constancia, de sacrificio... compitieron contra los mejores equipos, que nos llevan años luz, y estuvieron a la altura. O Malena, que empezó el año titubeante y al final acabó la temporada supermotivada, o niños que, sin conseguir nada, tuvieron un crecimiento tremendo. Eso también te llena de orgullo”.



Pero la buena gente no solo la encuentran dentro del San Felipe, ya que Rodríguez menciona también el crecimiento paralelo de la entidad ferrolana con el Remo Cedeira o el avance del trofeo de yolas gracias a la apuesta de los clubes del Mediterráneo por venir a Ferrol. “Te encuentras con gente que merece la pena. Con Chema –Hermida, presidente del club de la villa– casi crecimos a la par, también ellos apuestan fuerte por el banco móvil, te ves respaldado y uno tira de otro”, señala. Así, y como se puede apreciar, para Rodríguez su trabajo es el trabajo de todos –incluso de concellos, por poco o muy poco que colaboren,– y “eso no tiene misterio ninguno. Los premios los recibe una persona pero representan a un grupo y a un deporte”.