El último trimestre comienza con solo un tercio del presupuesto gastado

El presupuesto de 2021 no se aprobó hasta agosto de este año, por lo que su ejecución contaba con pocos meses para desarrollarse y una cuantía muy elevada –más de 80 millones–, algo que el Partido Popular critica y que calificó ya en su momento de “desproporcionado”. Ahora, la ejecución presupuestaria en el tercer trimestre del año hace que la portavoz adjunta del grupo popular, Martina Aneiros, no dude en señalar que se trataba de “una carta a los Reyes Magos, un cúmulo de expectativas y promesas que sabemos, y que el propio alcalde sabe, que se quedarán solo en eso, ya que son incapaces de gestionarlo”.



La representante del grupo municipal del PP habla incluso de “delirios de grandeza” del alcalde y apunta que “los cuentos de Mato nada tienen que ver con las cuentas de Mato”, al referirse especialmente al capítulo de inversiones, del que no se ha ejecutado, según explicó ayer, un 90%.





Aneiros considera que Ángel Mato tiene “delirios de grandeza”





Martina Anerios avanzó los datos del estado de ejecución del presupuesto al término del tercer trimestre del año del que les informó el ejecutivo y cree que “constatan la incapacidad de gestión de Ángel Mato y de su gobierno”, al apuntar que a 30 de septiembre el grado de ejecución es de un “pésimo” 32%, y solo se ha ejecutado, por tanto, una tercera parte del presupuesto y, aseguró Aneiros, un porcentaje de 15 puntos por debajo del año pasado “cuando estábamos en plena pandemia”.



La concejala popular aludió a que el presupuesto que se aprobó este verano pasado es “desproporcionado”, muy superior a la capacidad de gestión, por lo que Mato tienen más de siete millones de euros sin gastar. Pero, además, los populares hacen hincapié en el anexo de inversiones que incluye el documento económico para este año, por un importe de 30 millones y del que hay más de 27 millones sin gastar. Así las cosas, el apartado de inversiones tiene más del 90% sin ejecutar.



Precisamente con respecto a estas inversiones para las que se ha solicitado un crédito de más de 14 millones de euros también tuvieron palabras los populares, que consideran que “Ángel Mato y sus socios de BNG y FeC acaban de hipotecar al Concello de Ferrol, y a los ferrolanos, con una operación de crédito para financiar todas esas inversiones, que son incapaces de acometer y que no verá acabadas como alcalde, ya que solo en el 2021 ha ejecutado poco más de dos millones de euros”. De este modo, Aneiros se refirió a que el crédito se limita a “financiar el programa electoral del PSOE y de sus socios”, cuando lo que Mato gaste “en lo que él decida” serán las próximas corporaciones las que tengan que pagarlo.



El único aspecto en el que el ejecutivo de Ángel Mato, a juicio del grupo popular, es en la recaudación de multas, aclarando que “ha recaudado el 75%, más de 1,7 millones euros en sanciones de tráfico”.