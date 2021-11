José L. Cuba | “Si el monte se explotara para las setas daría más dinero que la venta de eucaliptos”

El mugardés José Luis Cuba Crespo es un gran conocedor del mundo de la micología, lleva más de 35 años cultivando esta pasión, “desde que abrió Alcampo y compré mi primera guía Eve-rest”, recuerda. En todo este tiempo se fue formando de forma autodidacta hasta convertirse en uno de los principales referentes de la zona.



“Los hongos siempre me llamaron la atención, recuerdo que ya en mi infancia cuando iba con mis primos de Codesido, en Vilalba, a llevar las vacas a un pasto, que cruzábamos por medio de bosques y estaban llenos de hongos diferentes que llamaban mucho mi atención”, explica José Luis Cuba, quien constata un interés creciente por la micología entre la población. “Cada vez disfrutamos más de nuestros bosques, empezamos a apreciar la riqueza que tenemos, y las setas y los hongos también lo son”, sostiene el experto. Cree además que esto se debe en gran parte a que se ha perdido parte de ese “miedo fungico”, miedo a ingerir alguna seta tóxica, ya que, según explica, la gente hace cursos, se forma y sigue las instrucciones de sus profesores, “de ahí que haya menos miedo y más afición”, apunta José Luis.





Como en todo he ido evolucionado y pasando por distintas fases, aquella en la que buscaba el ejemplar más destacado para la cocina, los más raros o aquellos que había que localizar con una lupa





Cuba Crespo recomienda para quienes se inicien en este mundo de la micología que se desplacen a los bosques de coníferas para hacer las primeras búsquedas de ejemplares, “ya que las variedades que pueden localizar en estos espacios entrañan menor riesgo de peligrosidad a la hora de una intoxicación”, que es algo que se puede producir fácilmente, como explica el experto micólogo. Es más, asegura que hasta quienes solo recolectan una especie tan apreciada en cocina como el boletus edulis, puede confundirse más fácil de lo que parece con otras variedades similares y tóxicas. Por eso recomienda formarse concienzudamente y asesorarse bien antes de tomar el monte en busca de especies aptas para el consumo. También pide que se respete al ejemplar, que no se toque innecesariamente si no lo conocen. “La gente cuenta no sabe toca, escarban y acaban destrozando el ejemplar, eso no debe hacerse, hay que respetar al hongo, ya que cumplen una labor fundamental para el ecosistema”, explica. En este sentido recuerda que estas especies cumplen muchas funciones, la más importante es que son una especie de organismos recicladores y saprófitas (descomponen materia orgánica). “Cuando hay un incendio y arrasa todo, lo primero que cobra vida son los hongos, son sinónimo de vida”, apunta.



José Luis Cuba asegura que ha pasado por diferentes etapas dentro de la micología. “Hubo un momento en que lo que más me importaba era localizar los mejores ejemplares comestibles (también ofrece orientación para sacar el mejor rendimiento a este producto en la cocina), la fase en la que te interesas por los más raros o aquella en que vas con la lupa, localizando aquellos que casi no se ven, es como todo, vas evolucionando”.



También cree que pese a que aumenta el interés por la micología, el hecho de no apostar por los bosques autóctonos no es nada bueno. “Si en vez de eucaliptos se cuidaran los bosques favoreciendo la colonización de setas y hongos se ganaría más dinero que con la plantación y venta de eucaliptos”.





Canal de Youtube





José Luis Cuba, que también es música y conoce el poder y repercusión de las redes abrió un canal en Youtube (Luis Cuba y la Micología) y un perfil en Instragram (luis_cuba_mushrooms) en el que cuelga fotos de los ejemplares que localiza en sus expediciones, y también algún vídeo explicativo en el que analiza cada hongo o seta con el que se encuentra en sus salidas, que son muchas a lo largo del año. También ofrece la información que acompaña a las fotos en inglés. En Youtube pasa ya del medio millar de suscriptores. Estas “clases” en línea se suman a las que hace habitualmente para asociaciones y entidades varias que lo contratan para dirigir jornadas o cursos que concluyen en el monte. l