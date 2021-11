Intensa sesión de cine de terror y fantástico en el CIFP Leixa

El cine fantástico y de terror se coló ayer en la agenda lectiva del CIFP Leixa de la mano de la iniciativa impulsada por el alumnado del Ciclo Superior de Animación Sociocultural y Turística que el centro ferrolano oferta este curso por primera vez.





Apoyados por el equipo docente y con la colaboración del Festival de Cinema Fantástico da Coruña, a través de su director Tonecho Otero, los estudiantes programaron una exhibición de cortos en gallego de la referida temática dirigida a los compañeros de los demás ciclos formativos –por cuestión de espacio no pudo asistir la totalidad del centro– y a la que bautizaron como “Imaxina Leixa”. Organizaron cinco pases a lo largo de la mañana y en cada uno de ellos proyectaron las tres películas elegidas para la ocasión: “Maré”; “Galego á Media Noite”; y “Cineris”, cinta dirigida por el ferrolano Carlos A. Quirós y grabada en la zona.





“Das xuntanzas de creación colectiva entre o alumnado xurdiu esta idea. Contactaron co festival da Coruña e co apoio do seu director e tamén do equipo docente organizaron e seleccionaron as curtas. Eles deseñaron a idea, crearon o cartaz e pensaron no nome da actividade”, destaca Tania Ameneiro, profesora del módulo de Metodología de Intervención Social. “As profesoras os motivamos, pero o importante é que o alumnado vexa que o que están estudando ten sentido e que está conectado coa realidade”, añade.