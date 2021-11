Objetivo: más concentración

En los detalles, por muy pequeños que parezcan, se deciden los partidos en una categoría tan igualada como la Primera RFEF. Esa afirmación que el entrenador del Racing, Cristóbal Parralo, viene repitiendo desde que se hizo cargo del primer equipo se ha convertido en una verdad absoluta –por comprobada una y otra vez– para la plantilla verde.



Entre esas pequeñas cosas que marcan definitivamente el desenlace de los choques, la concentración juega un papel determinante. Lo comentaban ayer Íñigo Alayeto y Kevin Presa en la comparecencia que siguió a la entrega del premio al jugador Estrella Galicia del mes de octubre, que recayó, por voto popular, en el de Ponteareas.



“Está más que demostrado que cualquier pequeño error aquí lo pagas; el otro día, dos que tuvimos fueron prácticamente las ocasiones que tuvieron ellos y nos hacen gol”, aseguró el ex del Pontevedra, que incidió en que “tenemos que estar muy concentrados y tratar de seguir la línea que llevamos fuera de casa”. Aleyeto, por su parte, considera que no hay un único factor que explique la diferencia de rendimiento –de resultados– del conjunto en casa y a domicilio. “Puede influir la presión de no ganar en A Malata, y también que cada falta de concentración nos cuesta un gol”, señala, pues, como apunta Presa, no es un problema de actitud ni tampoco de falta de calidad. “Tampoco entendemos muy bien qué nos pasa en casa, porque nosotros salimos al campo con la misma mentalidad y el mismo objetivo, que es conseguir la victoria”.



Como tras cada jornada, la plantilla analizó el partido ante la SD Logroñés con el objetivo de corregir errores. En ese sentido, Presa insiste en que “los dos goles vienen en pequeñas faltas de concentración, sobre todo el segundo gol, porque a los veinte segundos de empezar la segunda parte no puedes encajar”.



En cualquier caso, el equipo ferrolano tiene claro que todo “es corregible”, en palabras del medio de Ponteareas, y que erradicar esas lagunas “depende de nosotros”, por lo que “sabemos que ahí tenemos que estar al 100% de concentración para que no vuelva a pasar”.









“Cuenta nueva”





Pese a esa frustración, que se traslada también a la grada, la competición no se detiene ni permite rebobinar, así que el cuadro verde apuesta por hacer “borrón y cuenta nueva” y centrarse en el encuentro del domingo en Talavera de la Reina, donde buscará un buen resultado que permita “compensar” de alguna manera el pinchazo frente a la escuadra riojana. Con todo, Kevin Presa expresa el deseo de la plantilla de “hacernos fuertes en casa y creo que la afición ya se merece otra victoria aquí”.