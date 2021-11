El PP reitera en el Parlamento su demanda de un BAM para los astilleros de Navantia

Tal y como había anticipado desde hacía varios días, el Partido Popular llevó ayer al Parlamento de Galicia una proposición no de Ley con una batería de medidas para reactivar el sector industrial ferrolano, con una nueva petición de un Buque de Acción Marítima (BAM) para Navantia a la cabeza. Los populares reiteraron su petición de este navío puente hasta el inicio de las fragatas F-110 –que comenzarán su fabricación durante el primer trimestre de 2022–, criticando, además, que el Gobierno central no solo no respondiese durante meses a este requerimiento, sino también que finalmente se haya encargado a los astilleros de Cádiz.





Otra de las peticiones destacadas de la proposición de los populares fue la constitución de una zona franca en Ferrol similar a la de Vigo para incentivar el tráfico de mercancías en el puerto de la ciudad naval –una iniciativa puesta sobre la mesa en primavera de este año y que el pasado mes planteó de forma oficial el presidente Núñez Feijóo–. Por último, desde el PP se defendió una vez más el Pacto de Estado por Ferrol presentado al Gobierno central por la Xunta, criticando la falta de respuesta del ejecutivo de Pedro Sánchez a un documento “consensuado coa Deputación Provincial, os Concellos de Ferrolterra, institucións públicas e privadas, axentes económicos e sociais, e tecido empresarial”. Por otra parte, los populares criticaron la propuesta del PSdeG de formar un “pacto por la industria” de apoyo a las electrointensivas.