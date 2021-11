Narón se prepara para la Navidad con la instalación del alumbrado

A falta de mes y medio para las fiestas de Navidad, el Concello de Narón ya se encuentra inmerso en la instalación del alumbrado tanto en la zona rural como urbana del municipio. La empresa Electro Miño es la encargada por tercer año consecutivo de los trabajos –el contrato le fue adjudicado en 2019 y tenía una vigencia de dos años prorrogable hasta un tercero–.





Como en los dos últimos años se procederá a la instalación de cerca de 300 elementos navideños en calles, plazas y también en el exterior del edificio del Concello. Además de los rótulos de “Boas Festas” de la carretera de Castilla y de arcos, se instalarán motivos en farolas, motivos en 3D a varias alturas, la decoración de un abeto natural de diez metros; la iluminación de varios árboles naturales y de otros simulados, la decoración de otro abeto natural de 25 metros –el que está situado en los jardines de la residencia de Piñeiros donde tiene lugar el acto de encendido– y la instalación de un elemento iluminado visitable en el interior simulando alguna figura o motivo navideño.





Según recuerdan desde el Concello de Narón,el pliego de condiciones del contrato recogía que sería “a empresa adxudicataria a que abone os gastos derivados do consumo da enerxía eléctrica dos elementos instalados con motivo da ornamentación de rúas e prazas da cidade nas festas do Nadal” por lo que el incremento del precio de la luz que estamos viviendo no repercutirá en las arcas municipales sino en la propia empresa concesionaria.





El Concello todavía carece de fecha determinada para el encendido del alumbrado aunque tradicionalmente se suele hacer en torno al puente de la Constitución en un acto en la residencia de mayores de Piñeiros.