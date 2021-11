El Cabo Ortegal y las Fragas do Eume recibirán fondos Next Generation

El proyecto del geoparque Cabo Ortegal y las Fragas do Eume son dos de los nueve proyectos gallegos que se beneficiarán del reparto de fondos de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino que se financian con cargo a los fondos de recuperación europeos Next Generation. Los dos proyectos fueron presentados a la convocatoria del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo por parte de la Diputación, cuyo vicepresidente y responsable del área de Turismo, Xosé Regueira, destacó que “encaixan perfectamente cos obxectivos de proxectos de desenvolvemento económico fundamentado na transición verde, na eficiencia no plano enerxético, na busca do equilibrio sustentable a nivel económico, na transición dixital e no compromiso co medio ambiente”.



El proyecto Fragas do Eume implica a los municipios de As Pontes, Cabanas, Monfero, Pontedeume y A Capela. Los cuatro ejes incluidos en la memoria técnica recogen intervenciones concretas enfocadas a aumentar la competitividad turística del territorio; incorporar la sostenibilidad y la digitalización al proyecto turístico y económico que se quiere implantar; diversificar la oferta en el ámbito turístico así como en el ámbito cultural y en el de las nuevas tecnologías; y garantizar que el capital natural del sistema turístico va a tender a la perennidad, es decir, que no se va distorsionar la sostenibilidad de un entorno tan sensible como es la propia Fraga ni los usos de carácter natural que debe tener este ecosistema.



En cuanto a las intervenciones del proyecto de geoparque Cabo Ortegal están orientadas a llevar a cabo iniciativas de desarrollo territorial sostenible que impliquen la protección y conservación del territorio, la promoción del desarrollo económico, social y ambiental en los municipios implicados, y el fomento del turismo, especialmente el vinculado a la naturaleza y a la atención a los valores geológicos, así como al turismo cultural, siempre dentro de un marco de sostenibilidad. Además, este proyecto en concreto se presenta como una forma de dinamizar la zona rural, “ofrecer alternativas que reteñan o talento, frear o despoboamento e ofrecer oportunidades de desenvolvemento especialmente para a poboación máis nova”, puntualizaron desde la Diputación.



No será hasta los próximos días cuando se conozca cómo se repartirán los 14,6 millones de euros de los que están dotados estos Planes de Sostenibilidad Turística y por tanto, qué cantidad le corresponde a cada proyecto.