Narón afronta la recta final de elaboración de los presupuestos

La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, y el concejal de Facenda, Román Romero, mantuvieron esta semana una reunión de trabajo para seguir avanzando en la elaboración de los presupuestos del próximo año, unos presupuestos que, según la regidora, seguirán priorizando la atención a los vecinos pero también reservarán partidas “para seguir avanzando en materia de accesibilidade, eficiencia enerxética, melloras en infraestruturas e a dotación de servizos, entre outros”.



“Nas últimas semanas mantivemos varias xuntanzas e estamos ultimando xa o documento contable, perfilando todas as partidas das diferentes áreas de goberno co fin de poder someter os orzamentos a aprobación plenaria antes de finais de ano para que poidan entrar en vigor o vindeiro 1 de xaneiro”, avanzó Ferreiro.



Por otra parte, también informó de que “os impostos municipais continuarán conxelados o vindeiro ano, tal e como vimos facendo nos últimos exercicios” y destacó el hecho de que “ao non ter o Concello de Narón débeda bancaria contamos cunhas contas moi saneadas, o que é tamén moi importante para manter a estabilidade financieira”.



El presupuesto municipal se encuentra, por lo tanto, en la fase final de elaboración, estando todos los integrantes del equipo de gobierno volcados en cerrar a la mayor brevedad las cuentas de sus respectivas áreas para “nas vindeiras semanas, a medida que se perfilen e pechen os últimos detalles, poder presentar as partidas concretas do orzamento do vindeiro ano”, dijo.