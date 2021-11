Xunta y Concellos abordan en Ferrol las ayudas para la Transición Justa

Ante la inminente firma por parte de la Xunta de los protocolos para activar las ayudas del Gobierno central destinadas a los concellos afectados por el cierre de las centrales térmicas, la administración autonómica ofreció su asistencia a los municipios participantes de este fondo para que puedan presentar “proyectos sólidos” al mismo. Así, el vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, mantuvo ayer un encuentro con varios regidores de los concellos integrados en el convenio –participaron los alcaldes de Ferrol, Cabanas, San Sadurniño y Moeche y la edil de Industria de As Pontes– para analizar esta línea de ayudas y avanzar en los procedimientos para la presentación de proyectos.



Tal y como detalló Conde, el fondo inicial, de 91 millones –más adelante habrá una segunda partida de 111 de carácter público-privado–, será gestionado por el Instituto de Transición Justa y se destinará a “proxectos de infraestruturas ambientais, sociais e dixitais”, tales como la rehabilitación de edificios públicos para usos sociales o la puesta en valor del patrimonio local, en los 14 municipios integrados en el acuerdo –Ferrol, As Pontes, A Capela, San Sadurniño, As Somozas, Mañón, Monfero, Moeche, Cerdido, Cabanas, Ortigueira en A Coruña y Xermade, Muras y Vilalba en Lugo–. De esta línea podrán beneficiarse proyectos presentados por Concellos, Diputación, Mancomunidade, consorcios locales y agrupaciones de municipios.



Conde, que anticipó que la firma de los protocolos tendrá lugar el lunes, destacó la importancia de “traballar conxuntamente” con los Concellos y el Gobierno central para “identificar os mellores proxectos” que puedan “xerar un retorno” en las áreas afectadas por el cierre de centrales. Del mismo modo, Conde señaló que esta línea se encontraba en este momento en período de alegaciones y animó a las administraciones locales a presentar las suyas propias, anticipando, además, que la Xunta hará lo propio para solicitar su participación en la definición los criterios de reparto.



Por su parte, el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, apuntó al término del encuentro que valoraba “positivamente” la decisión del Gobierno central de incorporar a la ciudad naval a este fondo –por el impacto del cierre de la central en las operaciones portuarias–, aunque admitió que la cuantía destinada para el área no era “tremendamente elevada” al tener que repartirse entre 14 concellos. Mayo señaló, además, que durante el encuentro se solicitó a la Xunta que “os criterios que ten que poñer enriba da mesa” sirvan para orientar esas ayudas, de carácter provincial, “ás zonas máis directamente afectadas” por el cierre de centrales.