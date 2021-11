El pleno de Moeche aprueba una bonificación del IBI para usos agrarios y sociales

La corporación de Moeche aprobó durante el último pleno ordinario una nueva modificación de la ordenanza reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) con la que el Concello pretende incentivar la actividad en el sector primario y los usos sociales y culturales de inmuebles. Esta modificación fue publicada la pasada semana en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), estableciéndose con ello 30 días naturales para la presentación de alegaciones –de no registrarse ninguna la nueva ordenanza se aplicará directamente–.



De esta forma, la modificación afectará principalmente a futuras viviendas protegidas –con una bonificación por seis años, siendo del 50% los tres primeros y del 25 los siguientes–; a hogares que instalen paneles solares homologados para calefacción o producción eléctrica –con una bonificación del 50%–; y a inmuebles donde se desarrollen actividades agrarias o aquellos de propiedad cooperativa donde se desarrollen actividades de carácter social y cultural –en el primero de los casos será, con matices, del 90% y en el segundo del 95%–. En estos supuestos, no obstante, las construcciones deben dedicarse exclusivamente a estos fines y deben de estar dadas de alta en el Catastro.



A pesar de que, de no presentarse alegaciones, la nueva regulación entraría en vigor de forma automática, desde el Concello se ha recordado que las bonificaciones no se aplicarán directamente. Aquellas personas o entidades que quieran beneficiarse de las mismas deberán presentar la pertinente solicitud.