Ferrol cierra el tercer trimestre de 2021 con una fuerte mejoría en la ocupación y el paro

El tercer trimestre del año resultó especialmente positivo en términos de empleo para la ciudad naval, según se desprende de la última Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente a este período. Según apunta el documento, Ferrol registró una notable mejoría en las tasas de ocupación y de paro frente a los dos trimestres anteriores; una tendencia que, no obstante, no se ha visto reflejada en la tasa de actividad.



En este sentido, el porcentaje de parados en la ciudad naval se situaría en el 11,1%, más de seis puntos por debajo del cómputo anterior y más de ocho respecto al primer trimestre de 2021. Este resultado, además, situaría a Ferrol por encima de las ciudades de A Coruña (11,6%), Vigo (14,3%) y Pontevedra (15,6%). Este apartado, no obstante, es el único en el que la urbe naval supera al resto de las siete grandes ciudades. En lo referente a la tasa de actividad, Ferrol alcanzó un porcentaje del 47,4% frente al 47 del período anterior; en comparación, la siguiente urbe en el ránking sería la ciudad herculina, con un 52,3%. De forma similar, la tasa de ocupación se sitúa en el 42,2%, superando en más de tres puntos (38,7) el cómputo del segundo trimestre aunque, nuevamente, cuatro puntos por detrás de A Coruña, segunda más baja de Galicia.



La comparativa interanual, no obstante, resulta especialmente positiva –sobre todo teniendo en cuenta que, aun en el contexto de la pandemia, la ciudad registró buenas cifras de empleo durante el verano de 2020–. La tasa de paro, por ejemplo, pasó del 17,9% el pasado año –la más alta de Galicia– al 11,1% el presente; mientras que la ocupación creció un 6,5% y la tasa de actividad se incrementó un 3,9%.