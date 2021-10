La falta de crédito deja en el aire los proyectos acordados en los presupuestos

El voto en contra de Ferrol en Común a la concertación de un crédito de más de 14 millones para poner en marcha una serie de proyectos, acordados en el pacto presupuestario entre PSOE, FeC y BNG, ha supuesto un duro revés para el ejecutivo. El alcalde, Ángel Mato, no dudaba ayer en cargar contra la formación de Jorge Suárez, asegurando que “non se pode comprometer o futuro da cidade nin deixalo ao albur de tacticismos políticos”, indicando que “non é responsable” votar a favor de un presupuesto y después en contra para dotarlo de medios, explicó.



De todos modos, el regidor quiso dejar claro que el gobierno trabajará para sacar adelante gran parte de los proyectos estratégicos para la ciudad incluidos en el texto económico. Por eso, el primer paso será “garantir o financiamento” de las actuaciones que ya están en proceso de licitación, tales como la calle de la Iglesia, Pardo Bajo o Manuel Belando, así como las partidas correspondientes al programa Edusi que debe aportar el Concello.



Sin embargo, en relación a otros proyectos pendientes–rehabilitación de la casa de Carvalho Calero, viviendas de Recimil, rúa Nova, etc–, Mato puso en FeC el punto de mira, señalando que es esta formación la que los pone en riesgo, por lo que dijo que “eles deberan explicalo e replantexarse xogar con Ferrol”.



Para Mato la postura adoptada por el equipo de Suárez es “un engano”, tanto a la ciudad como al PSOE y al BNG, al apoyar un presupuesto y evitar que se desarrolle. El alcalde reconoció la dificultad de gobernar en solitario, entendiendo que un presupuesto tiene dificultades de negociación pero una vez alcanzado acuerdos y pese a tratarse de un presupuesto “ambicioso, expansivo e difícil de poder abordar na sua totaliade en tan pouco tempo”, negarse a que se pueda ejecutar es, para Mato, “deslexitimar o posicionamento político”, por parte de FeC.



No pasó por alto las alusiones a que, “con outra forma de gobernar”, el PSOE sacó adelante proyectos iniciados en el anterior mandato incluso aunque no estuviese al 100% de acuerdo como el aparcamiento de Canido, el del CHUF o la plaza de Armas, además de haber dotado al POS de fondos, “cando estaban sen executar os de 2016, 17 e 18”. Por eso el alcalde envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, al señalar que “farei todo o que estea dentro das miñas posibilidades para que no queden sin financiamento proxectos acordados”, mostrando además su deseo de que en la negociación de los próximos presupuestos de 2022 “os grupos cumpran a súa palabra”. Sí valoró, sin embargo, la actitud del BNG en el pleno del pasado jueves, indicando que “pese as diferenzas que manten co PSOE, cumpliu co acordo alcanzado”.