Andrés Piñón, director de la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol

Jornada intensa la vivida ayer en las instalaciones universitarias de Esteiro, donde se celebraron varios actos durante el día. El más destacado fue la presentación de los nuevos cargos surgidos a raíz de la reestructuración del campus, con la que se persigue dar un nuevo impulso a la institución académica local.



El rector, Julio Abalde, fue el encargado de presentar a los nuevos responsables. Así, Andrés Piñón, anterior director de la Escola Universitaria Politécnica (EUP) de Serantes, será el nuevo director comisionado de la Escola Universitaria Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EUPEF), que surge de la integración de la citada EUP y la Escola Politécnica Superior (EPS), de Esteiro.



El equipo de gobierno comisionado del nuevo centro integra a estos organismos de las antiguas dos escuelas. Este nuevo grupo, explicó el rector, “liderará todo o proceso de traslado da EUP a Esteiro e a posta en marcha para o próximo curso deste novo centro unificado”. Asimismo, informan desde la institución académica que “os traballos de traslado da EUP e a remodelación de espazos na EPS e no resto do campus para acoller aos docentes, persoal de administración e servizos e alumnado de Serantes culminarase ao longo deste curso, e para o comezo do próximo, en setembro de 2022, todo o alumnado comezará xa en Esteiro”.





Otros responsables





En el acto de toma de posesión de ayer, Ana Ares Pernas tomó el relevo al frente del Campus Industrial de Ferrol, hasta ahora comandado por Ginés Nicolás, a quien el recto agradeció “o seu labor por dirixir o CIF con moi bos resultados como o demostra a consecución da acreditación por parte da Xunta”.



Julio Abalde destacó también la experiencia en gestión de la nueva directora del CIF, hasta ahora subdirectora de la Universidade Senior, y el conocimiento del campus en virtud de su labor como profesora en el área de Física Aplicada en la Escuela Universitaria de Deseño Industrial.





Nuevo organigrama en el CIT





El Centro de Investigacións Tecnolóxicas (CIT), también remodela su organigrama para adaptarse a los requerimientos de la Xunta para ser centro de Excelencia.



Así, la dirección incorpora un director científico, cargo que ocupará Armando Yáñez, hasta la fecha director de la EPS. Por su parte, Anne Gosset será desde la reforma la directora técnica. Según indicó el rector, el CIT “é un elemento fundamental no campus nuclear”, justificando este refuerzo de cara a conseguir la acreditación de excelencia, pero también porque tendrá, dijo, “un papel fundamental na construción do novo Centro de Industria Intelixente”.



Los nombramientos de ayer suponen, en palabras del rector, “un novo impulso nun campus que xa tivo importantes cambios pilotados pola vicerreitora María Jesús Movilla, de cara a afrontar os novos retos dos próximos anos”, aseveró. Abalde advirtió también al nuevo equipo directivo de la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol que “veñen tempos complicados, de moito traballo de xestión, pero moi ilusionantes porque vaise marcar o futuro dun novo centro que está chamado a ser líder en Galicia”.