Más de 20 medallas locales en el Gallego del Ensanche

En un evento todavía sin público, los karatekas canteranos de toda Galicia se dieron cita en el pabellón del Ensanche de cara a dirimir los podios para las categorías cadete, junior y sub 21.



Un evento en el las entidades locales consiguieron más de una veintena de medallas, encabezando este ranking particular el Club Bunkai de Caranza. La entidad ferrolana se hizo con catorce de las 21 preseas de la comarca, cerrando su botín con cinco oros, tres platas y seis bronces. Por su parte, el Renbu Kan departamental finalizó su actuación con tres títulos y dos subcampeonatos y la Escuela de Karate de Franza y la ESK Narón lo hicieron con sendos oros en su casillero.



Los títulos autonómicos llegaron gracias a la actuación de Adrián Barcia –Bunkai– y Alejandro Varela –Renbu Kan– que además lograron el doblete al ser el mejor tanto en kata cadete y combate -53 kilos, el primero, como en kata junior y en kumite -68 kilos, el segundo. En la modalidad de técnica también subieron a lo más alto del podio su compañera Martina Soto en junior.



El Renbu Kan firmó otros tres títulos con los oros de Ramón Ignacio del Temple –cadete +63 kilos–, Israel Díaz –junior +68– y Lucía Guerrero –Open sub 21–. Una lista de títulos en combate que completaron la cadete Sara Couce –ESK Narón– y el sub 21 Víctor Mallo –Franza–.



Valeria Montero –Bunkai– consiguió el doblete en kumite -57 y kata cadete, al igual que su compañera Alba Rocha –segunda en kumite Open junior y kata– y Jéssica Criado –plata en kata junior y bronce en kumite Open–. Brais Higuera y Carlos Pardo –Renbu Kan– completaron el casillero de platas con sus segundos lugares en kumite cadete -57 kilos y junior -61, respectivamente. Mientras, los integrantes del Bunkai Mario Cabal y Lía Vilariño firmaron la tercera plaza en combate cadete +63 y -54 kilos.